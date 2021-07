Nakon nekoliko godina s GT verzijama sata koje su bile opremljene skromnim Lite OS sustavom, koji nije nudio previše mogućnosti i prilagodbe, Huawei je nedavno predstavio Watch 3. Ovo je sada punokrvni pametni sat koji dolazi s njihovim Harmony OS 2 operacijskim sustavom i uz eSIM podršku (koja ovisi o dostupnosti) možete telefon slobodno ostaviti doma te uživati u glazbi, sportu i aplikacijama.

Da, Watch 3 omogućuje da na sat instalirate aplikacije, a njihov broj stalno raste u AppGalleryju. Nakon par tjedana korištenja sata, baš je ovih dana stiglo novo ažuriranje softvera, ali aplikacija Petal Maps. To je Huaweijev pandan Google Mapsima koji sa svakom verzijom ima sve više funkcionalnosti, a zajedno sa satom može olakšati turističko snalaženje po gradu ili vožnju.

Što se samog sata tiče, premium kvaliteta izrade je i dalje tu, od remena do kućišta od titanija. Novi je sat 11 grama teži od GT2 Pro verzije što se ne osjeti toliko kao što se vidi da je sat deblji, i to za 3 milimetra. Watch 3 Pro u verziji od 48 mm ima ekran dijagonale 1,43 inča, ali i debeli obrub s iscrtanim satima. Što će imati neke svrhe ovisno o skinu koji ste instalirali na sat. Malo veći ekran ili tanji rub bili bi po mom mišljenju puno bolje rješenje. Novitet je i rotirajući kotačić koji je odlično dizajniran. Omogućuje da zumirate u glavnom izborniku u aplikacije koje ste instalirali, ali i da skrolate kroz izbornik. Tu je i dodatna tipka. Ona je postavljena za vježbanje, ali možete je mapirati i postaviti da pokreće glazbu ili neki drugi servis.

Kretanje kroz osnovne aplikacije koje su tu od starta identično je kao i na prethodnim satovima, pa imate prognozu, pregled aktivnosti, rada srca, zasićenosti kisikom, razine stresa ili temperature kože što je novitet. Kao što sam spomenuo, Petal Maps je najnoviji dodatak aplikacijama i najkorisniji, ali za očekivati je da će se drastično povećati broj aplikacija koje su dostupne. Još jedna dobra opcija na ovom satu je 'drain', odnosno ocjeđivanje. Klikom na nju, sat emitira zvuk visoke frekvencije kako bi iz zvučnika izbacio višak vode. Vježbanje i praćenje nije se drastično promijenilo, osim što sada podržava još više aktivnosti i načina vježbanja uz glasovnu podršku iz sata. Uz nove senzore i praćenje spavanja je još informativnije.

Što se povezivanja tiče, Watch 3 sada ima i podršku za WiFi. eSIM se aktivira kroz modul u aplikaciji 'Zdravlje' koja se i koristi da bi spojili sat i mobitel, no meni trenutno navodi da na A1 još nije podržana ova mogućnost. Iz Huaweija kažu da eSIM još nije dostupan kod svih operatera i još se rade tehničke prilagodbe te očekuju da će uskoro svim korisnicima moći ponuditi eSIM funkcionalnosti.

Baterija je na GT satovima bila jedan od najjačih aduta i omogućila je da komotno s jednim punjenjem sat koristite do dva tjedna. Na Watch 3 stvari su malo drugačije, baterija od 790 mAh može trajati oko 5 dana pa do tri tjedna. To trajanje baterije snažno ovisi i o načinu na koji koristite sat. Kad se prebacite u taj ultra mod za štednju baterije, neke aplikacije i funkcionalnosti neće biti dostupne, ali sat će raditi kao i praćenje aktivnosti, što je dobro kad je baterija na 'rezervi'. Ako uključite 'always on display', odnosno da stalno bude aktivan prikaz sata, vrijeme baterije srezat ćete na pola. Sat dolazi s magnetnim punjačem od 10W, a možete ga puniti i preko svakog standardnog Qi punjača.