Isprobali smo Huawei Watch 5: Suputnik za vaš zdraviji život

Huawei je u svibnju predstavio Watch 5, njihov najnapredniji sat dosad, koji je dobio gomilu poboljšanja u izradu, dizajnu, korisničkom sučelju, ali najznačajnije u praćenju zdravlja. Ovim satom Huawei još jednom pokazuje koliko se razlikuje od konkurencije koja je više fokusirana na sport i aktivnosti, dok je kineska kompanija odlučila svoje snage usmjeriti na zdravlje. Huawei tako u svom premium satu nudi gomilu novih i inovativnih rješenja koja tiho i pouzdano prate svaki vaš otkucaj srca i pomažu da živite zdravije. A nakon par tjedana dojam je da je ovaj sat tu ne da impresionira, već da bude koristan svaki dan, jer upravo ta rješenja koja su uveli vrlo brzo postanu dio vaše dnevne rutine.

Dizajn i udobnost

Huawei Watch 5 nema sada nema Pro verziju, ali zato je tu u 46 i 42 mm izdanjima, ovisno o veličini vaše ruke, a za svaku dimenziju nude po četiri različite varijante materijala i i dizajna. Najistaknutiji su titanij i čelik (904 L) te čelik (316 L).

Sat ima klasičan, okrugli, dizajn s nizom modernih detalja i jako mi se sviđa integracija kućišta i remena koji tvore cjelinu pa sat djeluje kao da je izliven iz jednog komada. Sat djeluje kompaktno i elegantno, a mi smo testirali Titanium Silver varijantu koja izgleda fantastično. Čak su i karike na remenu dizajnirane tako da segmenti tvore puno elegantniju liniju oko vašeg zgloba. A karike se lako mogu osloboditi kako bi remen skratili ili produljili na svojoj ruci. U usporedbi s ostalim varijantama, ovo je, po mom dojmu, najbolja inačica Watcha 5. Jedino se Sand Gold verzija u 42 mm se po eleganciji približava ovom modelu.

Sve tipke su na desnoj strani, a uz standardnu krunicu i tipku za prečace je i novi X-TAP senzor. Na donjoj strani sata je i set senzora koji lagano strši iz kućišta koje je tanje u odnosu na Watch 4 Pro verziju sata.

Huawei je postao pravi majstor u dizajnu satova, a to pokazuje i udobnost. Watch 5 je težak 58 grama (bez remena) i lakši je nekih 7 grama u odnosu na prethodnika. A to se osjeti, osobito kad nosite sat neprestano ili se bavite sportom. Nema onog osjećaja znojenja ni potrebe da skineš sat čim dođeš doma. A čak nije smetao ni tijekom spavanja, iako je Watch Fit 4 Pro tu daleko ugodniji.

Ekran

Dijagonala ekrana ostala je na istih 1,5 inča kao i na prethodnom satu, ali stanjili su rubove oko ekrana što je pomoglo dojmu kompaktnosti. No treba istaknuti da se i ovdje radi o AMOLED panelu kojem su podigli svjetlinu na maksimalnih 3000 nita (kao i Watch Fit 4 Pro). Zahvaljujući prilagodljivom osvježenju ekrana ekran je čitljiv i na otvorenom. Štiti ga safirno staklo koje je lagano zaobljeno.

Ono gdje Huawei ne zaostaje je izbor brojčanika, odnosno personalizacija satova. Svaka ‘maska’ ili brojčanik ima prikaz koliko energije troši, ovisno o animacijama koje su aktivne na ekranu. Možete ih dodatno i personalizirati, a neke imaju i dodatnu aktivaciju animacija dodirom na ekran. Zgodan štos, ali to ćete vjerojatno jednom pokrenuti i nikad više. Unutar Huawei Health aplikacije u raznim kategorijama su sortirane i maske koje ste imali skinute od ranije, a trgovina nudi gomilu dodatnih za skidanje. I izbor je stvarno velik. Tu vrijedi s vremena na vrijeme pogledati što se nudi, jer znaju često popularne maske biti i potpuno besplatne.

Softver i X-Tap

Watch 5 bez muke funkcionira s Android i iOS uređajima. Povezivanje je brzo, stabilno i jednostavno – jednom kad upariš sat, sve radi kako treba. Aplikacija Huawei Health pregledna je i intuitivna, bez viška opcija koje te zatrpavaju, a možete je skinuti direktno s Huawei stranica, kroz App Gallery ili kroz Galaxy Store, ako imate Samsung uređaj.

Sat dolazi za HarmonyOS Next softverom, a radi se o Huaweijevom sustavu za više različitih platformi. I od starta dolazi nakrcan raznim aplikacijama i mogućnostima upravljanja. Notifikacije, kontrole glazbe, vremenska prognoza, pozivi – sve je tu i radi kako treba. Petal Maps sada na satu prikazuje detaljne karte u boji, što je odlično poboljšanje.

No, Harmony daleko zaostaje brojem aplikacija u odnosu na Apple ili Android. Tako i Spotify nema svoju aplikaciju, iako su vam osnovne kontrole dostupne, a nedostupan je i cijeli niz nativnih aplikacija, koje nekome mogu biti ključne u vježbanju, zabavi, educiranju…

DJI Osmo aplikacija je na vrhu popularnosti, MyBotPal je AI aplikacija koja prepoznaje i hrvatski jezik pa je možete pitati što želite. WatchSpot se integrira sa Spotifyjem, WristChat sa WhatsAppom, a tu je i zamjenska aplikacija za gledanje TikToka na satu. Sve su to rješenja koja omogućuju da koristite popularne servise, ali se radi o zamjenskim opcijama. A imate i niz igara koje možete igrati na satu, poput platformera Jump Jump.

Pokretanje videa... 00:19 TikTok na Watch 5 | Video: Ivan Hruškovec/24sata

Što se samog sučelja, Harmony je iznimno ispoliran i sve radi prilično brzo i glatko. Novost je i upravljanje gestama. Dvostruki dodir kažiprsta i palca, ili klizanje ta dva prsta mogu vam omogućiti da se javite na telefon, prebacite pjesmu ili utišate alarm. Dostupno je s ograničenim brojem aplikacija. Korisno je ako želite neprimjetno odbiti poziv dok ste na sastanku, no bit će zanimljivo pratiti kako će se ova funkcija razvijati. Koliko će precizno moći pratiti dodire različitih prstiju ili kombinaciju pokreta ruke i prstiju pa da omogući neke druge funkcije ili upravljanje drugim uređajima.

Ono što Watch 5 radi stvarno dobro je da te lagano i nenametljivo vodi prema zdravijem životu. Nisu to drastične promjene, ali kad vidiš da ti je stres manji nego prošli tjedan, ili da si nekoliko dana za redom bolje spavao, to te podsvjesno gura da nastaviš s tim dobrim navikama. To je dojam koji sam dobio nakon par tjedana sa satom.

X-Tap je potpuno novi senzor na satu koji dodatno mjeri cijeli niz parametara i dodirom vrha prsta (koji je iznimno prokrvljen) možete dobiti ekspresni uvid u vaše zdravlje. Senzor se automatski aktivira i pokreće se Health Glance (pregled zdravlja) koji mjeri EKG pa zasićenost kisikom, puls i na kraju i disanje te vas sat traži i da se nakašljete kako bi vidio ima li nepravilnosti u disanju. Sve to traje oko minute, a u konačnici ćete dobiti uvid u puls, varijabilnost srčanog ritma, SPO2, temperatura kože, razina stresa, EKG, stanje arterija te disanje. Ovdje u jednom potezu možete dobiti uvid u trenutno zdravlje i pratiti ima li abnormalnosti. Naravno, ovo nije medicinski uređaj, ali može vam biti pokazatelj da se obratite specijalistu.

Health Insights (Uvidi u zdravlju ako vam je telefon na hrvatskom) pak pružaju puno detaljniji pregled kroz dulje vrijeme. Tu se spajaju i podaci vašeg spavanja i disanja, pa možete vidjeti kakav vam je puls u mirovanju, pratiti stanje s kretanjem, spavanjem i svim ostalim parametrima koje sat prati. Tako možete vidjeti koliko ste prosječno spavali i sat vam može reći gdje je problem i kako to popraviti.

Gomila je tu podataka i bilo bi korisno kad bi podaci bili još jednostavnije prikazani za one koji nisu toliko upućeni u sve te parametre.

Ono čega još nema je i podrške za plaćanje preko sata.

A ono što bi, nekad, moglo stići i u Europu je mjerenje krvnog tlaka pre

ko ovakvog sata, koji nema manžetu kao klasični tlakomjer. Tijekom prezentacije su govorili o mogućnosti praćenja rizika od hipertenzije, ali ostaje vidjeti kad će ove funkcije stići kod nas.

Uz gomilu sportova koje sat prati, podrška za eSIM omogućuje vam da budete još slobodniji, a ako to vaš operater omogućuje, multisim je bolje rješenje, gdje imate isti broj na telefonu i na satu.

Trajanje baterije

Trajanje baterije je dobro – ne spektakularno kao kod GT serije, ali tri i pol do četiri dana je odlično za ovakav sat s Wi-Fi i eSIM opcijama te aktivnim korištenjem. Ovo je i odlično za detaljnije praćenje zdravlja i spavanja. Ako aktivirate AOD (Always on display) to se može skratiti na nekih tri dana.

Uključite li štednju baterije (Battery Saver) sat može izdržati i desetak dana na jednom punjenju, ali tad se isključi Wi-Fi i eSIM te još neke funkcije sata. Uz sat dolazi i novi punjač koji omogućuje brže punjenje njegove baterije.