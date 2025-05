Isprobali smo Huawei Fit 4 Pro. Tanak izvana, pametan iznutra

Huawei je i ove godine nastavio gurati svoju modnu filozofiju, pa su pod sloganom ‘Fashion Next’ prije nekoliko dana predstavili nove satove koji još detaljnije prate vaše zdravlje. Mi smo isprobali Pro model iz Fit 4 serije, koja se sada razdvaja u dva modela za one kojima se više sviđa četvrtasti sat. Elegantan, lagan i udoban sat donosi niz poboljšanja u praćenju zdravlja i sporta u odnosu na prethodni model te impresivnu bateriju.

Dizajn

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Watch Fit 4 Pro luksuzniji je model od dva nova Fita, a to su u Huaweiju htjeli naglasiti i materijalima pa tako Pro ima obrub od titanija, kućište od aluminija i safirno staklo koje štiti njegov ekran. Sat je dobio veće kućište u odnosu na prethodnika pa su mu dimenzije sada 44,5 × 40,0 mm, a uspjeli su ga pritom i stanjiti na 9,3 mm. Usporedbe radi, upola je lakši od Appleova Watch Ultra 2 sata, od kojeg je i tanji za pola centimetra. Zanimljivo je kako je Pro tanji čak i od Fita 4.

Sat izgleda jako ispolirano i dotjerano, s desne strane nalazi mu se rotirajuća krunica koja je na testnom modelu bila u tematski zelenoj boji sata. To je u redu ako ćete cijelo vrijeme koristiti zeleni remen koji je stigao uz sat, ali ako mijenjate masku na satu i remen, možda će ovdje to malo stršati.

Kod crnog Pro modela je recimo crvena krunica i u takvoj kombinaciji sat izgleda fantastično, a plavi sat ima i plavu krunicu. Ispod krunice nalaze se još mikrofon za javljanje na pozive i tipka za prečace koja vas može odvesti na vježbanje. Nju možete isprogramirati kako bi na jedan ili dva klika pokrenuli različite radnje.

Zeleni remen koji djeluje kao tkanina je upleteni 3D najlon koji se brzo suši i odbija vodu. Lako se prilagođava na ruci i prilično je udoban, a to je i najefektniji od svih satova koje su prikazali. Imate li remene sa prethodnog Fita 3, moći ćete ih lako spojiti jer imaju istu kopču.

Tijekom desetak dana sa satom oduševilo me koliko je lagan i uopće ga ne osjećate na ruci, a tome pomaže i ako odaberete remen koji vam odgovara. Nimalo ne smeta ni dok spavate, a pritom prikuplja ključne podatke o vašem zdravlju.

Sat je gotovo neprimjetan na ruci i nakon nekoliko dana korištenja postaje dio svakodnevice – ni dok spavate nećete ga primijetiti, što je posebno važno jer upravo tada prikuplja ključne podatke o vašem zdravlju.

Ekran

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Huawei je sjajni AMOLED zaslon od 1,82 inča dodatno pojačao pa mu je maksimalna svjetlina sada 3000 nita, ističu iz kompanije uz 347 ppi oštrine. U praksi to znači da ćete moći sve jasno i bez teškoća pročitati dok ste vani u prirodi, na moru ili na plaži. Odlična vidljivost i velik ekran olakšat će vam tipkanje i kretanje kroz izbornike. Dobro je i što je sučelje odlično prilagođeno obliku ekrana pa nećete imati teškoća u korištenju svih funkcija.

Iako su okviri oko ekrana tanki, detalj koji bode u oko je da razmaci ekrana od ruba sata nisu ujednačeni. Tamna maska, odnosno brojčanik, je rješenje koje će to prikriti.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

U porukama, poput WhatsAppa, možete odgovoriti, no tipkovnica je prilično sitna i to iskustvo nije najsretnije. Ali, realno, na poruke ćete preko sata odgovarati ako ne možete vaditi mobitel, a tad je dovoljno sretno rješenje da napišete da, ne ili neku kratku poruku.

Zaslon podržava Always-On prikaz, no morate računati da je to opcija koja će vam skratiti radni vijek baterije.

Brojčanici su raznoliki i vrlo detaljni – od elegantnih i apstraktnih do onih s puno podataka, a ima i simpatičnih animiranih varijanti. To je područje na kojem Huawei kroz svoju Health (Zdravlje) nudi uistinu gomilu opcija i brojčanika koji se plaćaju, do onih besplatnih.

A one koje ste skinuli ili kupili na prethodnom satu ne morate ponovno kupovati, već ih samo instalirate iz svoje kolekcije unutar aplikacije.

Softver i performanse

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Watch Fit 4 Pro dolazi s najnovijim HarmonyOS za satove, a sučelje je brzo, fluidno i logično posloženo. Navigacija kroz zaslone je jednostavna, a dodatni info-paneli lako se prilagođavaju. Uparivanje s telefonom ide kroz Huawei Health aplikaciju (radi na Androidu i iOS-u), moguće je i telefonirati izravno sa sata zahvaljujući ugrađenom mikrofonu i zvučniku – zvuk je sasvim solidan za kratke razgovore. Imate li Samsung telefon, Health aplikacija vam je dostupna i na Galaxy Storeu.

Sat je od prvog pokretanja bogat funkcijama i aplikacijama koje će većini prosečnih korisnika biti dovoljne.

Iako sam ekosustav i AppGallery zaostaju za rivalima, situacija se blago popravlja s brojem aplikacija pa možete naći razne aplikacije koje će vam olakšati slušanje glazbe ili sportske aktivnosti. Tako svoj Komoot možete spojiti s Huawei računom i pratiti offline rute na karti u boji.

Bilo bi odlično i da vidimo uskoro neko jednostavno rješenje za plaćanje satom u Europi.

Sat kao laboratorij

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Huawei se snažno fokusirao na praćenje zdravlja, pa je sat dobio novi TruSense sustav, koji prati sve što mjere njegovi senzori. A uz puls, zasićenost kisikom, disanje, praćenje stresa, Fit serija je sada također dobila i praćenje EKG-a. Tu je i praćenje disanja tijekom sna, uključujući potencijalne apneje.

Inače ovo je popis senzora u satu - akcelerometar, žiroskop,magnetometar, optički senzor otkucaja srca, barometar, senzor temperature, senzor ambijentalnog svjetla, senzor dubine i EKG.

Novost je i HRV (varijabilnost otkucaja) koji daje dublji uvid u razinu stresa i opće stanje organizma. HRV pokazuje koliko se razlikuje vrijeme između svakog otkucaja srca. Viši HRV znači da si opušten, odmoran i da se tijelo dobro nosi sa stresom. Niži HRV može ukazivati na umor, stres ili bolest.

Za sportske korisnike, sat podržava preko 100 aktivnosti, uključujući specijalizirane modove za golf (s više od 15.000 terena), ronjenje do 40 metara, trail trčanje, vožnju bicikla i razne vodene sportove. Offline karte, rute s navigacijom, mogućnost povratka na početak i glasovna navigacija čine sat ozbiljnim suputnikom za avanture.

Nova dvofrekventna Sunflower GNSS antena značajno poboljšava preciznost i određivanje lokacije, što će vam koristiti kod vježbanja i točnog praćenja aktivnosti, a Huawei se pohvalio da su uspjeli smanjiti odstupanja u praćenju rute u odnosu na konkurente poput Apple Watcha Ultra 2.

Sat smo isprobali u danima prije službenog predstavljanja na softveru koji nije bio finalan.

Baterija





Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Baterija (400 mAh) je oduvijek bila jaka strana Huawei satova, a ni Fit 4 Pro nije iznimka. Uz redovno korištenje (obavijesti, Bluetooth pozive, GPS i mjerenja zdravlja), sedam dana bez punjača sasvim je realan scenarij. Uz nešto umjereniju upotrebu, možete dosegnuti i 10 dana autonomije. Više aktivnosti i stalno uključeni ekran to mogu značajno sratiti.

Ono što je odličan dodatak ove godine jest – nova tehnologija punjenja. Huawei je napokon izbacio magnetne konektore i uveo bežično punjenje, baš kao na većim GT i Watch 4/5 modelima. Nema više namještanja konektora pod točnim kutom, samo odložite sat na novu bežičnu bazu i punjenje kreće automatski.

Uz to, Fit 4 Pro dolazi s novim, bržim punjačem – punjenje je efikasnije, a sat se u 60-ak minuta napuni do 100 posto.

A podrška za bežično punjenje znači i da možete sat nadopuniti preko telefona koji podržava reverzibilno punjenje.