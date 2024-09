Isprobali smo Huawei Watch GT5 Pro: Fantastičan modni dodatak pazi na vaše zdravlje

Huawei je nedavno predstavio GT5 seriju satova, a s njom je stigla i Pro linija, kojom nastavljaju prošlogodišnju modnu filozofiju s vrhunskim materijalima i izgledom te naprednim tehnologijama.

Dizajn i izrada

Jedna od prvih stvari koja upada u oči kod Huawei Watch GT5 Pro je njegov elegantan dizajn. Nastavljaju dizajnersku filozofiju s prošlogodišnjih modela, a sada je osmerokutni dizajn još više izražen. Rubovi su oštriji i sat ima svoj stil. Osobno više preferiram okrugla, kućišta, ali testirani u sivo/crnoj varijanti izgleda iznimno atraktivno. Iako, od svih modela iz GT5 serije, najbolji dojam mi je ostavio Watch GT5 u plavoj varijanti koji je drugačiji od ostalih. Tu su još i varijante od čelika u GT5 modelima te kao pravi komad nakita, GT5 Pro od 42 mm s bijelom keramikom, očito namijenjen ženama. Testirani model imao je kućište od legure titanija i na ruci djeluje iznimno moćno i ozbiljno. Ovakva crna varijanta prilično je univerzalna, ali sa gomilom ‘maski’ možete mu dodati ekstra karakter.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Na testiranom modelu dizajnirali su “neprekinuti” spoj originalnog remena s kućištem, odnosno remen se lagano širi i stapa s kućištem. Huawei je tu ugradio i odličan novi mehanizam za brzo otpuštanje remena kako bi ga jednostavno promijenili, ako želite drugačiji stil. Lako možete staviti i neki zamjenski standardni 22 mm remen, ali zbog samog spoja remena i kućišta neće izgledati tako elegantno, iako će sigurno uskoro biti i gomila adekvatno dizajniranih zamjenskih narukvica. Testirani sat od titanija težak je 53 grama (bez remena) i pet grama je teži od čelične varijante na GT5, ali bez obzira na aktivnost, sat ne djeluje zamorno ili teško dok ga nosite, a čak je i u redu dok spavate s njim na ruci.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

S desne strane nalazi se kotačić koji vam omogućuje navigaciju i zumiranje među aplikacije, a ispod je tipka za pokretanje vježbanja ili neke druge radnje, poput aktiviranja EKG-a. Kako se radi o Pro modelu, mislim da bi bilo odlično da je Huawei na njemu dodao još jednu tipku s lijeve strane za neku drugu radnju, ali i kako bi ga snažnije razlikovali od običnih GT uređaja.

Dokaz kvaliteti izrade je i njegova izdržljivost, odnosno otpornost do 5 ATM, no Huawei ističe da sat podržava slobodno ronjenje na dubinama do 40 metara (IP69K)

Ekran

Zaslon od 1,43 inča AMOLED tehnologije prikazuje sliku rezolucije 466x466 piksela (326ppi) i pruža živopisne boje i odličnu čitljivost na otvorenom i na sunčanom vremenu. Sat automatski kalibrira svjetlinu, no to je opcija koju možete isključiti, ako želite da uvijek prikazuje najsjajniju moguću sliku. Zvučnik ugrađen u sat nalazi se na desnoj strani i može poslužiti da slušate glazbu preko njega, no češće ćete se ipak javljati na pozive sa telefona i to radi dovoljno dobro, odnosno jasno.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Softver i korisničko iskustvo

GT5 Pro koristi HarmonyOS, Huaweijev vlastiti operativni sustav, koji se sa mobitelom uparuje kroz Huawei Health aplikaciju, a nju možete koristiti normalno na iOS ili Android uređajima (kroz App Gallery). Imate li Samsung mobitel, Huawei Health ćete naći i na Galaxy Store trgovini. Sama instalacija je brza i jednostavna, a nakon što satu date potrebne dozvole spremni ste za korištenje.

OS na satu je sada dobio blage dorade u samom sučelju, dojam mi je da neke stvari djeluju preglednije i jasnije, a i animacije su uglađenije. No najbolji dodatak je tipkovnica. To napokon znači da na poruke u WhatsAppu ili drugim aplikacijama ne morate odgovarati samo sa predefiniranim odgovorima, već i napisati konkretnu poruku. Istina, tipkovnica je minijaturna, ali ako ste u situaciji gdje vam nije jednostavno tipkati na mobitelu, poslužit će. Sučelje je dobilo opciju i za snimanje zaslona, a tu je i odlična navigacija na satu kroz Petal maps.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

I dalje je tu prilično malo dodatnih aplikacija, no njihov broj se povećava, iako tijekom svog korištenja sata nisam imao osjećaj da mi nešto nedostaje. Sve notifikacije i aktivnosti uredno prati, mogu upravljati glazbom i javiti se na telefon, to su, barem meni, neke i najznačajnije stavke.

Huawei Health aplikacija i praćenje aktivnosti njegova je jaka snaga i glavne novosti su novi TruSense sustav koji omogućuje preciznije praćenje zdravlja i kondicije, a Huawei je u sat ugradio i novi sustav pozicioniranja koji su nazvali po suncokretima. Poanta je u tome da sada mogu prepoznati točan nagib ruke, ovisno o aktivnostima ili sportu kojim se bavite, a to im omogućuje puno preciznije prepoznavanje rute i iscrtavanje udaljenosti. Ovo su podaci koji će vjerojatno imati dugoročniji pozitivni učinak na vašem vježbanju. U sat sada možete ubaciti rute, a novo je i podrška za više od 15.000 golf terena diljem svijeta, ako je to vaš tip aktivnosti. Dat će vam 3D prikaz terena, mjeriti udaljenost do rupe i nuditi gomilu drugih važnih podataka, poput visine terena, brzine vjetra… Za druge aktivnosti, tu je više od 100 raznih modova vježbanja, a novost je i Huawei Health+. Radi se o pretplatnom modelu s premium tečajevima, poput vježbi s Pamelom Reif, ali i svjesnom meditacijom, vježbama disanja ili glazbom koja pomaže pri spavanju.

Sama Health aplikacija jasno i pregledno pokazuje te podatke, no bilo bi puno korisnije kad bi na tom prvom ekranu dobili nekakav jasniji pokazatelj tih mjerenja, odnosno neki dublji kontekst, a ne samo prikaz aktualnog podatka.

Trajanje baterije

Jedan od najsnažnijih aduta Huaweijevih GT satova impresivno je trajanje baterije. Ovaj sat smo testirali proteklih dana, od predstavljanja u Barceloni i još mu se baterija nije ispraznila. GT5 Pro može izdržati do 14 dana na jednom punjenju, a ovisno o tome kako koristite sat, to se može spustiti i na nekih pet dana, ako imate stalno uključen ekran (AOD).