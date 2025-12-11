VIDEO Prvi put snimili kitove ubojice koji zajedno s dupinima love plijen. Pratili ih dronovima

Prvi put su kitovi ubojice i dupini snimljeni kako zajedno love, a znanstvenici su ih uspjeli snimiti blizu obale Britanske Kolumbije u Kanadi. Kako bi razumjeli kitove i njihovo ponašanje pri hranjenju, koristili su dronove i tako ih proučavali, piše BBC.

- Ne samo da su se kitovi ubojice orijentirali prema dupinima na površini, nego, kad dupini rone, kitovi ubojice isto rone, rekla je vodeća istraživačica dr. Sarah Fortune sa Sveučilišta Dalhousie u Kanadi.

Vrhunski grabežljivci udružili su snage kako bi se gostili lososom uz obalu Britanske Kolumbije. Istraživači su snimili snimke sisavaca koji su se upuštali u kooperativno ponašanje između 15. i 30. kolovoza 2020., što pokazuje da su možda uspostavili odnos koji pruža obostranu korist.

- Odavno znamo da kitovi ubojice komuniciraju s pacifičkim bjelobokim dupinima, ali vidjeti ih kako rone i love sinkronizirano s dupinima potpuno mijenja naše razumijevanje značenja tih susreta, rekla je u izjavi Sarah.

Istraživači sa Sveučilišta Dalhousie, Sveučilišta British Columbia, Instituta Leibniz i Instituta Hakai napisali su studiju, objavljenu u časopisu Scientific Reports u četvrtak, 11. prosinca. Studija pokazuje da susreti između sjevernih rezidentnih kitova ubojica i pacifičkih bjelobokih dupina nisu slučajni. Prema istraživačima, fenomen nikada prije nije dokumentiran u ovoj populaciji.

Kako prenosi USA today, istraživači su rekli da se dupini i kitovi često viđaju na nekoliko metara jedni od drugih u vodama Britanske Kolumbije.

Snimke koje su znanstvenici snimili prikazuju dvije vrste kako love lososa u blizini sinkronizirajući svoje pokrete. Kitovi ubojice pratili su dupine dok su zaranjali duboko kako bi pronašli plijen koristeći eholokaciju, biološki sonar koji uključuje životinje koje ispuštaju visoke klikove i zvukove kako bi provjerile svoju okolinu.

Veliki lososi su plijen koji dupini ne mogu uhvatiti i progutati cijelog, tvrde istraživači.

- Strateški savez koji smo uočili između dupina i kitova ubojica je izvanredan, rekao je glavni autor Andrew Trites, profesor i direktor Jedinice za istraživanje morskih sisavaca na Institutu za oceane i ribarstvo Sveučilišta Britanske Kolumbije.

Snimka pokazuje da su dupini, nakon što su uhvatili svoj plijen, razbili ribu na manje komade i podijelili ih s kitovima ubojicama. Dupini su zatim pojeli ostatke.

- Zajedničkim radom, kitovi ubojice mogu uštedjeti energiju i koristiti dupine kao izviđače opremljene radarom kako bi povećali svoje šanse za pronalazak velikog lososa Chinook na većim dubinama. Zauzvrat, dupini dobivaju zaštitu od predatora i pristup ostacima jedne od najcjenjenijih riba u oceanu. To je obostrano korisno za sve uključene, rekao je Trites.

Dok su istraživači počeli istraživati ​​lovačke navike životinja, tim je koristio duge štapove od karbonskih vlakana kako bi privremeno pričvrstili vakuumske oznake na kitove identificirane njihovim jedinstvenim oznakama. Istraživači su za označavanje koristili zdrave životinje koje nisu bile trudne ili doje.

Zabilježili su 258 jedinstvenih događaja u kojima su dupini putovali u blizini označenih kitova ubojica. Svi kitovi koje su istraživači promatrali bavili su se ponašanjem sličnim traženju hrane, poput ubijanja, jedenja i lova na ribu. Ni u jednom trenutku vrsta nije pokazivala znakove agresije ili izbjegavajućeg ponašanja.

Keith Holmes, pilot drona Instituta Hakai, prvi je put uočio ponašanje slično traženju hrane dok je provodio terenski rad na zasebnom projektu.

- Odozgo se mogla vidjeti nevjerojatna količina aktivnosti. Bilo je jasno da se odvija neka vrsta komunikacije i da su aktivno zajedno tražili hranu, rekao je.

Istraživači predviđaju da će možda biti potrebna daljnja istraživanja kako bi se razumjelo koliko dosljedna mogu biti ponašanja.