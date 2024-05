Isprobali smo Huaweijev udarac Appleovu satu: Tanji, lakši i izdržljiviji Watch Fit 3 na testu

Huawei je prije gotovo dva tjedna u Dubaiju predstavio Watch Fit 3, njihov novi pametni sat koji je narastao, postao ozbiljniji i puno atraktivniji te se odmaknuo od ranijeg dojma bližeg sportskim narukvicama. Kako su istaknuli, s Fitom nastavljaju ‘fashion forward’ filozofiju koju su predstavili prošle godine, a to se moglo i vidjeti tijekom nekoliko dana s ovim satom. Kvalitetniji materijali, dizajn, remen, atraktivna crvena kruna, sve to ostavlja odličan dojam i daje jako dobru alternativu onima koji ne žele nužno klasične okrugle satove, već nešto moderniji dizajn. Da, sat možda podsjeća na Apple Watch SE oblikom i zbog crvene krune, no pogleda li se tržište, postoji ogroman niz satova sličnog dizajna, a uz to Fit 3 imenom je sličan i Samsungovu Galaxy Fit 3 satu. Huawei je i u Dubaiju prikazao svoje nove varijante okruglih satova, a ovakav četvrtasti dizajn iznimno je uspješan i potpuno je razumljivo zašto su odlučili ponuditi ovakav sat u svojem nizu nosivih gadgeta. A 150 milijuna isporučenih nosivih uređaja pokazuje da ipak znaju što rade.

No Huaweijev Fit 3 koji se s Appleom SE natječe za kupce osjetno je tanji, lakši, ali i jeftiniji od Appleova sata. Uz to, ima i ekran koji može biti puno svjetliji, a autonomijom ga daleko nadmašuje. Uz to, kompatibilan je s iOS i Android uređajima, bez ikakvih teškoća.

Sat dolazi u nekoliko varijanti kućišta, zlatnoj, srebrnoj, ružičastoj i crnoj te sa remenima od fluoroelastomera u zelenoj, bijeloj, ružičastoj i crnoj varijanti. Tu su još i bijeli kožni te sivi najlonski. Upravo taj sivi najlonski smo imali na testu. Radi se o atraktivnom rješenju s remenom na čičak koji se da idealno podesiti oko ruke, baš onako da ne steže previše, a i da nije labav. Pitanje je samo kako će taj remen izgledati nakon godinu, dvije. U svakom slučaju jako je ugodan i čvrst. U kutiji se još nalazi i kabel za punjenje, a sat se puni preko dva magnetna konektora sa stražnje strane. Osobno, bio bih puno sretniji da su razvili rješenje da sat bude kompatibilan sa punjačima ostalih satova.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

U svakom slučaju, baterija od 400 mAh je prilično izdržljiva i treba joj oko sat vremena da se napuni. Tipično trajanje baterije je od 7 do 10 dana, naravno ovisno o uvjetima korištenja sata. A ako uključite ekran da bude stalno aktivan, to se može i prepoloviti na četiri dana. To je prema navodima sa Huaweijeve stranice. Ja sam evo nakon tjedan dana korištenja sata, bio još na 20-ak posto baterije. Vjerujem da bi se to moglo i drastično produljiti, ako se isključi većina opcija, no poanta je da uključite praćenje srca, zasićenosti, spavanja i ostalih detalja koje sat mjeri.

Metalno kućište sata debljine je 9,9 mm, a mjere su mu 36x43 mm, no najvažnije je da je sat težak samo 26 grama, odnosno 34 zajedno s testnim remenom. U praksi to znači da sat jedva osjetite na ruci. Iznimno je lagan, ne smeta dok radite i tipkate za računalom, a apsolutno ništa ne smeta i dok spavate s njim. Kao što sam spomenuo ranije, sat ima ekran s maksimalnom svjetlinom od 1500 nita, što znači da je jasno čitljiv na suncu. Radi se o 1,82-inčnom AMOLED panelu s rezolucijom od 480x408 piksela. Uz to, sat ima osvježenje od 60 Hz, a bitna stavka je 77% odnosa između veličine ekrana i kućišta. Obrubi oko samog ekrana jesu prilično tanki, ali nisu jednaki po svim stranama i to je mala sitnica koja je vjerojatno i zbog toga što sat nije potpuno četvrtast. U svakom slučaju, to je detalj koji uopće nećete primjećivati nakon nekog vremena, osobito ako imate neku tamnu masku sata.Sat štiti 2,5D staklo kojem rubovi nisu oštri i jako je ugodan za baratanje.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Sat se uparuje kao i ostali kroz Huawei Health (Zdravlje) aplikaciju, a iako je nema na Google Play trgovini, može se skinuti kroz Huawei App Gallery, a korisnici Samsungovih telefona mogu je naći i na Galaxy Store. Samo iskustvo korištenja nije puno drugačije nego na ostalim Huawei satovima, ali sviđa mi se što su aplikacije prilagodili ekranima. Sat dolazi sa standardnim setom aplikacija kao i na ostalim uređajima koje smo već testirali, a razne igre i aplikacije možete dodati s App Galleryja. Sviđa mi se što je u satu pregledno integriran kalendar. Kartice, odnosno razni ekrani s informacijama dovoljno su pregledni, a možete ih nakon glavnog sata dodati još šest i razmještati po želji. Sat nema eSIM podršku, ali pozive možete obaviti preko Bluetootha (5.2) i zvučnik je prilično glasan te možete komotno obaviti poziv, ako vam telefon nije pri ruci. Uz to, preko Bluetootha možete upravljati i glazbom na telefonu. Notifikacije se jasno vide, a imate i opciju brzih odgovora predefiniranim porukama (koje možete i sami promijeniti u postavkama). Ukupan dojam nakon nekih tjedan dana sa satom je da radi iznimno brzo, navigacija među aplikacijama je glatka, a animacije su odlične. I da, imate ogroman popis brojčanika, odnosno maski koje možete postaviti, a posebno su dizajnirane za ovaj sat. Tu je cijeli niz raznih životinjskih, apstraktnih te onih koje vam nude ogroman broj različitih podataka, a možete postaviti i ‘smajlića’ da vas cijelo vrijeme gleda.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Što se aktivnosti tiče, svi senzori na satu omogućuju vam praćenje više od 100 različitih aktivnosti, a prati i lokaciju. Huawei je proširio bazu hrane kako bi bolje pokrili više od 50 zemalja te dodali nutritivnu analizu. Smart Sports sustav koji predlaže određene vrste vježbi za određeno trajanje, prateći navike korisnika, ali i vrijeme. TruSleep sustav koji prati spavanje je također poboljšan i sada bolje tumači kako ste spavali, a Huawei ističe i da je praćenje rada srca 30 posto stabilnije.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Kao i drugi Huawei satovi, ovaj je otporan do 5 ATM, odnosno, kako navode, to znači da može izdržati do 50 metara statičkog pritiska vode tijekom 10 minuta, ali ne znači da je proizvod vodootporan u vodi koja je duboka 50 metara. Ako se koristi u morskoj vodi, trebate ga isprati u slatkoj vodi nakon korištenja i obrisati. Uz to, izdržljiv je na temperaturama od -10℃ do + 45℃. Sat bi trebao stajati 169, odnosno 189 eura, ovisno o remenu.