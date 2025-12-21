VIDEO Dvije Lare Croft, novi Divinity, Ovo su najbolje najave igara s Game Awardsa 2025.

Osim glavnih nagrada, na ovogodišnjem Game Awardsu posebno se priča o nadolazećim naslovima, kao što su Resident Evil, novi Control i čak dvije nove Lare Croft. Ako voliš velike naslove, ovo je galerija koju je pametno spremiti. Ovdje donosimo igre koje su svojim trailerima najviše podigle hype i pokrenule rasprave. Neke su tu jer su ogromne franšize, neke jer izgledaju kao novo iznenađenje godine. I da, puno toga još nema čvrst datum, ali namjera puštanja novog naslova je jasna.

Resident Evil Requiem

Capcom ide na mračniji ton i horor atmosferu, a trailer izgleda kao povratak u onaj “ne želim ići tamo, ali moram” osjećaj. Ako voliš RE kad je napetiji i prljaviji, ovo bi moglo biti to.

Control Resonant

Remedy opet ide na full čudno, nadnaravno i vizualno ludo, ali sada otvara novo poglavlje u Control svijetu. Trailer djeluje kao da će opet biti puno misterija, poruka koje ne kužiš odmah i trenutaka koji izgledaju kao san.

Diablo 4: Lord of Hatred

Nova velika ekspanzija koja cilja na endgame ekipu i sve one koji se uvijek vraćaju Diablu kad dođe nova sezona. Očekuj više tamnog štiha, više lootanja i još jedan razlog da “samo još jednu rundu”.

Highguard

Fantasy akcija s naglaskom na velike bitke i herojski vibe, barem po traileru. Izgleda kao igra koja ide na spektakl, oklopi, magija i masivni neprijatelji.

Divinity

Povratak Lariana u Divinity ime je velika stvar sama po sebi, a trailer je jasno išao na brutalniji, ozbiljniji ton. Ako su ti sjeli njihovi RPG izbori i posljedice, ovo je must watch.

Lara Croft Catalyst

Nova Lara za novu priču, moderniji smjer i pristup. Trailer sugerira bržu akciju i fokus na avanturu, a ne samo nostalgiju.

Lara Croft Legacy of Atlantis

Druga Lara iste večeri, ovaj put više povratak korijenima i klasičnijoj avanturi. Ako voliš old school Tomb Raider osjećaj, ali u modernom pakiranju, ovo je za tebe.

Exodus

Sci fi RPG koji ide na veliku priču, posadu i svemirski ep. Trailer izgleda kao da cilja na emotivnu priču i teške odluke.

Ace Combat 8: Wings of Theve

Povratak serijala koji je poznat po spektaklu zračnih borbi i brzini. Trailer miriši na velike misije i top “pilotski” osjećaj.

Warlock: Dungeons and Dragons

D and D dobiva novu igru s mračnijim fantasy štihom i puno magije. Trailer sugerira party dinamiku i avanturu koja ide na priču, ne samo na borbu.

Star Wars: Fate of the Republic

Novi Star Wars naslov koji cilja na priču i veliki galaktički osjećaj. Trailer izgleda kao nešto što će se graditi kroz likove, političke intrige i akciju.

Total War: Warhammer 40K

Total War ulazi u Warhammer 40K svijet i fanovi to čekaju godinama. Trailer obećava masovne bitke, kaos i full sci fi ratnu mašineriju.

Phantom Blade Zero

Akcijski RPG koji ide na stil, koreografiju borbe i “wow” poteze u svakom fighu. Trailer izgleda kao da će svaka borba biti mini scena iz filma.

Star Wars Galactic Racer

Brza arkadna vožnja u Star Wars svijetu, više fun nego drama. Trailer djeluje kao igra koju pališ kad želiš čisti kaos i brzinu.