Obavijesti

Tech

Komentari 0
IGRE KOJIMA SE VESELIMO

VIDEO Dvije Lare Croft, novi Divinity, Ovo su najbolje najave igara s Game Awardsa 2025.

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: 2 min
VIDEO Dvije Lare Croft, novi Divinity, Ovo su najbolje najave igara s Game Awardsa 2025.
Foto: Screenshot Youtube

The Game Awards 2025 nije bio samo dodjela, nego i veliki teaser za ono što stiže sljedeće. Dobili smo povratak velikih serijala, par novih fantasy svjetova i jednu ozbiljnu dozu “wow, ovo stvarno postoji”.

Osim glavnih nagrada, na ovogodišnjem Game Awardsu posebno se priča o nadolazećim naslovima, kao što su Resident Evil, novi Control i čak dvije nove Lare Croft. Ako voliš velike naslove, ovo je galerija koju je pametno spremiti. Ovdje donosimo igre koje su svojim trailerima najviše podigle hype i pokrenule rasprave. Neke su tu jer su ogromne franšize, neke jer izgledaju kao novo iznenađenje godine. I da, puno toga još nema čvrst datum, ali namjera puštanja novog naslova je jasna.

Resident Evil Requiem
Capcom ide na mračniji ton i horor atmosferu, a trailer izgleda kao povratak u onaj “ne želim ići tamo, ali moram” osjećaj. Ako voliš RE kad je napetiji i prljaviji, ovo bi moglo biti to.

Control Resonant
Remedy opet ide na full čudno, nadnaravno i vizualno ludo, ali sada otvara novo poglavlje u Control svijetu. Trailer djeluje kao da će opet biti puno misterija, poruka koje ne kužiš odmah i trenutaka koji izgledaju kao san.

Diablo 4: Lord of Hatred

Nova velika ekspanzija koja cilja na endgame ekipu i sve one koji se uvijek vraćaju Diablu kad dođe nova sezona. Očekuj više tamnog štiha, više lootanja i još jedan razlog da “samo još jednu rundu”.

Highguard
Fantasy akcija s naglaskom na velike bitke i herojski vibe, barem po traileru. Izgleda kao igra koja ide na spektakl, oklopi, magija i masivni neprijatelji.

Divinity
Povratak Lariana u Divinity ime je velika stvar sama po sebi, a trailer je jasno išao na brutalniji, ozbiljniji ton. Ako su ti sjeli njihovi RPG izbori i posljedice, ovo je must watch.

Lara Croft Catalyst
Nova Lara za novu priču, moderniji smjer i pristup. Trailer sugerira bržu akciju i fokus na avanturu, a ne samo nostalgiju.

Lara Croft Legacy of Atlantis
Druga Lara iste večeri, ovaj put više povratak korijenima i klasičnijoj avanturi. Ako voliš old school Tomb Raider osjećaj, ali u modernom pakiranju, ovo je za tebe.

Exodus
Sci fi RPG koji ide na veliku priču, posadu i svemirski ep. Trailer izgleda kao da cilja na emotivnu priču i teške odluke.

Ace Combat 8: Wings of Theve
Povratak serijala koji je poznat po spektaklu zračnih borbi i brzini. Trailer miriši na velike misije i top “pilotski” osjećaj.

Warlock: Dungeons and Dragons
D and D dobiva novu igru s mračnijim fantasy štihom i puno magije. Trailer sugerira party dinamiku i avanturu koja ide na priču, ne samo na borbu.

Star Wars: Fate of the Republic
Novi Star Wars naslov koji cilja na priču i veliki galaktički osjećaj. Trailer izgleda kao nešto što će se graditi kroz likove, političke intrige i akciju.

Total War: Warhammer 40K
Total War ulazi u Warhammer 40K svijet i fanovi to čekaju godinama. Trailer obećava masovne bitke, kaos i full sci fi ratnu mašineriju.

Phantom Blade Zero
Akcijski RPG koji ide na stil, koreografiju borbe i “wow” poteze u svakom fighu. Trailer izgleda kao da će svaka borba biti mini scena iz filma.

Star Wars Galactic Racer
Brza arkadna vožnja u Star Wars svijetu, više fun nego drama. Trailer djeluje kao igra koju pališ kad želiš čisti kaos i brzinu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ako ste rođeni na ove datume u mjesecu, čeka vas bogatstvo
TVRDE NUMEROLOZI

Ako ste rođeni na ove datume u mjesecu, čeka vas bogatstvo

Datum našeg rođenja može nagovijestiti naš karakter, talente i sposobnosti, ali i potencijal za sticanje bogatstva. Numerolozi smatraju da se ljudima rođeniima u ovim danima u mjesecu - smiješi vreća novca
Veliki tjedni horoskop: Ovan mora biti diskretan, Djevici su se napokon svi planeti posložili
od 21. do 27. prosinca

Veliki tjedni horoskop: Ovan mora biti diskretan, Djevici su se napokon svi planeti posložili

Zvijezde nam ovog tjedna donose zanimljive obrate, dok će neki znakovi napokon uhvatiti dobar poslovni ritam, drugi će se suočiti s emotivnim previranjima i potrebom za promjenama
SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve počinje 11. lipnja, a finale je 19. srpnja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025