Isprobali smo novi Football Manager: Promjene su velike. Plus ide za taktiku i utakmice...

Napokon. Nakon dvije godine čekanja, stigao nam je novi Football Manager! Puno je tu novoga, promjene su monumentalne, trebat će neko vrijeme dok se sve to ne pohvata, ali ljubitelji franšize mogu biti zadovoljni...

Za početak, savjet svima. Koliko god ste klubova u prošlosti u Manageru odveli do vrha, koliko god ste wunderkidova prepoznali... Možda je dobro ipak ne preskočiti poneki tutorial koji 'iskače' kad pokrenete igricu. Možete misliti da sve znate, ali toliko je tu novih elemenata, opcija, podmenija. Da je pametnije pročitati pop-up tutorijale nego izgubljen lutati kroz tisuće opcija.

Krenimo od stvari koje su nam se jako dopale.Match-day grafika jako je uznapredovala, sa zadovoljstvom smo pogledali cijeli uvod u našu prvu utakmicu Premiershipa, pazilo se na detalje.

Foto: Football Manager 2026

Foto: Football Manager 2026

Novi kutevi kamera su tu, igrači se kreću prirodnije, dovedeno je to na jednu vrlo dobru razinu. Animacije dodira lopte, klizanja, čak i sudačkih geste, sve je fluidnije nego ikad.

Drugi veliki plus ide oko novina oko taktičkih postavki. Sad svoju momčad slažete, tj. trebate pripaziti, kakav je njezin oblik u posjedu, a kakav van posjeda. Zahtijeva to dosta pažnje, u suprotnom će vam krilo postati zadnji vezni, pa ćete kroz koju minutu primiti gol koji će vam pošteno dignuti živce....

Foto: Football Manager 2026

Dodan je i 'ekrančić' na kojem tijekom utakmice možete u svakoj sekundi, na old-school Manager način, pratiti položaje igrača na terenu, što će vam dosta pomoći oko balansiranja momčadi.

Trening i razvoj igrača su također doživjeli revoluciju .Onima koji su pratili upute olakšano je i postavljanje treninga, praćenje igrača, rad na potencijalnim transferima... Ali imamo dojam kako je igrica nešto teža nego njezini prethodnici, kako će se tu teže dolaziti do pobjeda – čak i s velikim klubovima.

Drugi menadžeri pamte vaše taktike, prilagođavaju se, koriste slabosti. Primijetili smo da protivnici sada aktivnije rotiraju sastav pred važnim utakmicama.

Foto: Football Manager 2026

Početni menu, landing page, doživio je drastične promjene. Koje nekima neće sjesti na prvu, ali kladili bi se kako će se ljudi s vremenom naviknuti na blokove koji su stigli. Sve je preglednije, brže, vijesti, mail, kalendar, sve na jednom mjestu. Puno obećava i novi transfer room...

Foto: Football Manager 2026

Personalizacija menadžera je sada na razini "The Simsa": od šminke, poveza za oko, satova, brada, naočala... Sve je sad moguće.

Po prvi put u povijesti novi Manager nudi i vođenje ženskih ekipa, opciju još nismo isprobali, ali potez treba pohvaliti. Zašto ne ispoštovati ženski nogomet i igricu dodatno približiti ženskoj publici.

Foto: Football Manager 2026

Sve u svemu, nakon nekih 10-ak sati gameplaya, novi Manager od nas ima pohvale. Ovo nije samo nadogradnja – ovo je novi početak franšize.

*Mi smo igrali beta verziju, 'puna' verzija dostupna je od 4. studenog...

