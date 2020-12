Nakon sedam godina i nevjerojatno uspješnog PlayStationa 4, pred novom generacijom Sonyjeve konzole je velik zadatak, ali japanski div odlučio je da nova konzola od starta ostavi snažan dojam. I doista, čim je izvadite iz kutije, PlayStation 5 pored prethodnika i ostalih rivala stoji kao monolit kao da želi pokazati tko je tu ‘gazda’.

Sama po sebi konzola je ogromna i dizajnirana je tako da će u gotovo svakom dnevnom boravku stajati vertikalno. Osobno, tako i ljepše izgleda, ali je i praktičnije. Jer kad je položite, a morate je postaviti na dodatno postolje koje dolazi uz konzolu, cijela stvar zauzima puno mjesta kraj televizora. Dok je stara konzola skoro mogla proći pod linijsku komponentu sa svojim jednostavnim dizajnom, ovdje ništa nije jednostavno. Futuristička konzola puna je krivulja i nemoguće je ne primijetiti je u svakoj prostoriji. Opet sve je na njih jednostavno i poznato. S prednje strane su tu samo tipke za uključivanje i izbacivanje medija te dva USB-a. No pogledate li detaljnije s unutarnje strane bijelog zaštitnog poklopca osjetit ćete da je konzola hrapava na dodir, a ista je tekstura i na donjoj strani kontrolera. Radi se o tome da je Sony na plastiku utisnuo trokute, kocke, kružiće i kvadratiće sa kontrolera i na taj način dobio tu teksturu.

Kad ste spojili konzolu s televizorom i uživali u zvuku prvog paljenja konzole, slijedi postavljanje koje je jako brzo gotovo i puno jednostavnije nego na PS4. Sve prati sigurno ažuriranje softvera konzole, a logiranje možete obaviti preko QR koda i PlayStation aplikacije za mobitele u koju ste već prijavljeni. Ovo je puno praktičnija opcija za one koji se ne mogu odmah sjetiti maila, a nakon prijave konzola će povući vaš profil i sve podatke i kolekcije igara. Nudi vam se opcija da preko lokalne mreže prebacite sve podatke sa PS4 konzole, ako želite, a možete i jednostavno odmah pretražiti svoju kolekciju igara i skidati pojedinačno one koje želite. Ili možete spojiti vanjski disk, ako ste na taj način čuvali podatke.

Dok se u pozadini skidaju igre, vi možete u startu već zaroniti u izbornike. Od hardvera i u softveru se proteže ta jednostavnost, pa ćete odmah uočiti da izbornici slijede logiku PlayStationa, ali je sve to modernije i fluidnije. Novost kod izbornika su i kartice aktivnosti koje vam uz razne informacije pokazuju i koliko otprilike imate do kraja trenutne misije ili questa, ali možete vidjeti i video iz tog dijela misije kako bi mogli riješiti dio gdje ste zapeli.

U izbornicima ćete odmah pronaći i Astro’s Playroom, igru sa simpatičnim robotima koja služi i kao demo za Sonyjeve nove adute. Možete ovdje vidjeti neke od novih grafičkih elemenata, ali dok putujete kroz svjetove ove igre koji su povezani sa Sonyjevom povijesti najveći će naglasak biti na DualSense kontroleru.

Sam kontroler je pravo čudo u odnosu na DualShock sa ‘četvorke’. Tu su novi senzori, i prilagodljivi okidači sa haptičkom povratnom spregom. U praksi to znači da u kontroleru možete osjetiti drugačiju podlogu po kojoj Astro hoda, ali i to da ćete teže pritisnuti okidače kod različitih oružja, odnosno sami okidači će drugačije reagirati. Isto to možete osjetiti i u remakeu Demon’s Soulsa ili u novom Call of Dutyju. Sigurno će uskoro biti mnogo novih igara koje će to na razne načine implementirati i fascinantno je razmišljati na koje sve načine će kontroler dodatno pomoći u tom uranjajućem iskustvu. Tako bi mogli vidjeti haptiku na djelu u vozačkim igrama gdje će biti teže skretati ili kod letačkih igara gdje ćete se morati pomučiti da ispravite avion… opcije su stvarno mnogobrojne.

Sony je s novom konzolom prešao na SSD diskove i ukratko, razlika se osjeti. Najbolji dojam dosad je ostavio Spider-Man Miles Morales. Otprilike 45 sekundi potrebno je da se nađete na ulicama New Yorka, ako je konzola bila potpuno isključena. Nema tu onog čekanja da se pokrene misija kao na prethodnom Spider-Manu s PS4, a dok uključite fast travel da bi brzo došli s jednog na drugi kraj grada to je gotovo trenutno. I druge igre se učitavaju brže, a sve to prati i tišina zbog SSD diska, a i ostatak konzole je iznimno tih. Što se samih performansi tiče, PS5 pogoni AMD-ov Zen2 procesor s osam jezgri na 3,5 GHz, uz AMD-ovu grafiku koja se temelji na Radeon RDNA 2 koji pruža 10,28 teraflopsa grafičke snage. Tu je još 16 GB DDR6 memorije, dok je kapacitet SSD-a 825 GB, no jedan od minusa je iskoristivih 667 GB, što uz masivne igre koje su danas znači da možete imati 10-ak igara instalirano i onda baratati s onime što vam se iz vaše kolekcije trenutno igra.

Sve je tu brže, fluidnije, modernije, igre izgledaju bolje, iako ćemo tek tijekom sljedeće godine moći uživati u većem broju novih PS5 naslova. Miles Morales je meni osobno najbolji prikaz onog što trenutno nudi nova konzola i u tim detaljima ćete najviše uživati kad stanete između misija i krenete šetati gradom pa možete vidjeti refleksije grada u očima Spider-Mana ili odraz grada u staklenim neboderima te svjetlucanje odraza na zaleđenim cestama. Igra jednostavno izgleda spektakularno, osobito na Samsungovu 8K QLED televizoru od 65 inča koji smo imali tijekom testa. Na toj dijagonali i s tim detaljima televizor doslovno djeluje kao prozor u New York. Na ovakvom televizoru sve izgleda spektakularno, no grafički pomak na PS5 nije tako dramatičan kao što je to možda bilo s prethodnim generacijama, ali konzola ima dovoljno snage da se iz nje u sljedećim godinama izvlače čuda. U konačnici iskustvo najvažnije je iskustvo igranja i zabave, a ovdje sve od starta sjeda nekako prirodno i djeluje kao da će se još poboljšati.

Samo još da svatko tko trenutno želi konzolu i može doći do nje.