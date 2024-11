Isprobali smo pristupačni Samsung Galaxy S24 FE: Ovdje se nećete se osjećati zakinuto

Samsung Galaxy S24 FE najnoviji je dodatak popularnoj seriji "Fan Edition", koji nudi jako dobru ravnotežu performansi, dizajna i cijene. Ovaj telefon cilja korisnike koji žele razne vrhunske značajke bez da posegnu za više od 1000 eura koliko koštaju premium uređaji danas, a S24 FE to isporučuje i nećete se osjećati zakinuto. Za njegovu cijenu dobit ćete jako dobar ekran, kameru i performanse, a sve to uz gomilu AI značajki koje su glavni ovogodišnji dodatak svih mobitela.

Dizajn i izrada

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Galaxy S24 FE dolazi s poznatim minimalističkim dizajnom, nalik na ostatak S24 serije. Odrezan je po rubovima i ravnih bočnih strana, no neće sam stajati vertikalno jer nije savršeno balansiran. Sve je ovdje iznimno glatko i staklo je sa svih strana, a bočne strane štiti aluminijski okvir. Iako su rubovi prilično ‘oštri’, sviđa mi se što je barem u kutevima telefon zaobljen pa će lakše ležati u ruci u odnosu na S24 Ultra.

Iako se zove S24 FE po gabaritima je puno bliži Ultri, gotovo su jednako visoki, uži je za skoro dva milimetra i nešto je tanji, ali i 20 grama lakši.

Testni model bio je u prilično dosadnoj sivoj boji, a još su vam na raspolaganju žuta, plava i mint zelena varijanta. Posljednja mi djeluje i najatraktivnije. Staklena pozadina i prednja strana pak su fantastični magneti za otiske, no dobro je što djeluju iznimno čvrsto i otporno na ogrebotine. Kvalitetna izrada je telefonu donijela i IP68 razinu otpornosti na vodu i prašinu.

Tipke (uključivanje i glasnoća) nalaze se na desnoj strani uređaja, lijeva je potpuno prazna, što je korisno dok se igrate ili gledate filmove pa ćete izbjeći neželjene dodire. Utor za SIM karticu je na vrhu telefona, dok su na dnu USB i izlaz od zvučnika.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Zaslon i zvuk

Ekran je dijagonale 6,7 inča s nešto debljim rubom u odnosu na recimo Ultru, no nije to toliko značajna razlika. Iako je dijagonala na razini Ultre (6,8 inča), rezolucija je osjetno niža, 1080x2340, kao i na puno manjem S24. Gustoća prikaza je 385 ppi, ali na sjajnom AMOLED panelu s prilagodljivim osvježenjem od 120 Hz to neće biti toliki nedostatak. Podržan je HDR10+, a maksimalna svjetlina je solidnih 1900 nita, ali dosta slabije od maksimalnih 2600 nita na S24 ili Ultri. No, prelazite li sa starijeg telefona, ovih 1900 nita moglo bi biti i osjetno poboljšanje. U praksi nisam imao posebnih teškoća sa čitanjem sadržaja na ekranu u raznim uvjetima.

Boje su žive i jasne, a automatski je uključen ‘živopisni’ način rada, s puno življim bojama, no možete se prebaciti i u prirodni način s nešto manje naglašenim bojama, ali opet prilično atraktivnim prikazom.

Telefon ima dvostruke zvučnike koji će isporučiti dovoljno jasan i glasan zvuk, ali i prilično bogat za mobitel.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Performanse i softver

Galaxy S24 FE pokreće Exynos 2400e, sličan Exynosu 2400 u internacionalnoj verziji S24. Radi se o nešto slabijem procesoru u 4 nm tehnologiji koji troši i nešto manje energije. Zajedno s 8 GB RAM-a, i više nego dovoljno za većinu prosječni zadataka koje ćete raditi s ovim telefonom. U svakodnevnom korištenju nećete doživjeti da išta zastajkuje ili je usporenije u odnosu na puno skuplje uređaje. Igre rade zadovoljavajuće, a manjak snage možda ćete uočiti u trenutak dva duljem učitavanju ili obavljanju AI zadataka koji se odrađuju u telefonu. Igračima će odličan ekran svakako popraviti dojam, uostalom pogledajte u nastavku i test sa Geekbencha koji pokazuje koliko malo zaostaje za S24 serijom.

Telefon dolazi s Android 14 i Samsungovim One UI 6.1 korisničkim sučeljem, koje je iznimno uglađeno i jedan od najboljih softvera na mobitelima. Najbolja stvar koju Samsung nudi uz softver je sedam godina ažuriranja Androida i sigurnosnih ažuriranja. Što znači da bi i tamo 2030. trebali imati najnoviji Android na ovom telefonu, ako ga planirate tako dugo koristiti. No, telefon bi mogao i bez dodatnih predinstaliranih aplikacija u Samsung i Microsoft folderima, mnoge od njih vjerojatno nećete ni koristiti.

Kao što smo gore spomenuli, AI je posvuda pa ćete i ovdje na raspolaganju imati uređivanje i generiranje fotografija iz skica, pomoć u prijevodima, tipkanju poruka…Foto editiranje je zabavan dodatak, kao i stvaranje crteža iz skica, a za neke od AI značajki ostat ćemo i dalje zakinuti jer hrvatski jezik nije podržan kod transkripcije govora u bilješkama ili kod prevođenja poziva. Za podešavanje i uključivanje nekih AI značajki morat ćete zaroniti u postavke, jer nije sve odmah i automatski aktivirano. Uređivanje fotografija i brisanje dijelova i dalje nije idealno. Primjerice, na fotografiji gradskog prometa htio sam obrisati jedan automobil, softver je samo ubacio AI automobil koji je sada izgledao kao da vozi u kontra smjeru. Isto je bilo i kad sam išao obrisati kutiju s keksima sa stola, da bi je zamijenio knjigom. No u sljedećem pokušaju već je bio nešto bolji.

Odličan i podcijenjen dodatak je Samsung Dex, aplikacija koja vam telefon prebacuje u sučelje kao na računalima kad ga spojite na odgovarajući ekran. Ako imate noviji televizor, Dex možete pokrenuti i bežično. Imate li miš i tipkovnicu koji se mogu spojiti na mobitel (Bluetooth), vrlo lako vam telefon može poslužiti kao računalo za puno ozbiljniji rad. Isto tako, kabelom ćete telefon vrlo lako spojiti na većinu novijih monitora i obaviti neki ozbiljniji zadatak.

Kamere

S24 FE ima trostruku kameru na stražnjoj strani:

50 MP glavna kamera f/1,8 OIS

12 MP ultraširoka kamera f/2,2 OIS

8 MP telefoto kamera (3x optički zoom)

Prednja kamera od 10 MP snima jasne selfieje, a video snimanje podržava 4K pri 60 fps. Stražnja kamera podržava snimanje videa do 8K (30fps) i 4K na 120 fps. Glavna razlika u odnosu na S24 je nešto slabija rezolucija telefoto kamere (8 vs. 10 mpx). Tijekom par dana s kamerom, pri dnevnom svjetlu sve izgleda detaljno i prirodno, boje su bogate i fotografije izgledaju fantastično za ovu cjenovnu kategoriju.. Imate i razne modove, ako se želite igrati s kamerom.

Baterija i punjenje

Baterija od 4700 mAh bit će i više nego dovoljna za cijeli dan umjerenog korištenja koje uključuje surfanje, slušanje glazbe, povremeno igranje, a moguće je izvući i dan i pol. Podržano je 25 W brzo žično punjenje i 15 W bežično punjenje, što je pomak u odnosu na S23 FE (10W). Punjač se, nažalost, ne isporučuje u paketu. Za nekih pola sata telefon se može napuniti do 50 posto, a to je dovoljno da ste relativno brzo nazad na punom kapacitetu.