Isprobali smo Redmi Note 14 Pro i Pro Plus. Ovi blizanci iz Xiaomija kriju bitne razlike

Nekoliko godina žestoke borbe među rivalima i velik napredak u razvoju telefona donijeli su nam i ogromnu promjenu u klasi “pristupačnih” uređaja. Telefoni u ovom cjenovnom rangu uvijek su dolazili s brojnim kompromisima, bilo to u kvaliteti izrade, slabijoj kameri, lošijem ekranu... No, tehnologija je napredovala, a modeli od oko 400 eura sada nude impresivne značajke koje su donedavno bile rezervirane za znatno skuplje uređaje. Istovremeno, ono što je nekada bilo standard u ovoj klasi sada se može pronaći i u telefonima upola niže cijene. U tom kontekstu, Redmi Note 14 Pro 5G i njegov napredniji brat Redmi Note 14 Pro+ predstavljaju dobre primjere tog trenda, a mi smo ih isprobali tijekom nekoliko dana.

Oba uređaja dijele brojne ključne značajke, uključujući 6,67-inčni AMOLED zaslon rezolucije 2712×1220 piksela sa 120 Hz osvježavanjem koji osigurava odličan prikaz u svakodnevnoj uporabi. Međutim, Note 14 Pro+ u određenim varijantama koristi staklenu poleđinu ili vegansku kožu, dok Note 14 Pro ima plastičnu pozadinu. Ono po čemu ćete ih najlakše razlikovati je izgled modula s kamerama koji je kod 14 Note Pro u boji kućišta.

Izgled i ekran: Kvalitetan prikaz s malim razlikama

Oba modela imaju vršnu svjetlinu od 3000 nita, što nadmašuje čak i neke osjetno skuplje modele, ali i osvježenje do 120 Hz, tako da u oba uređaja možete računati na sjajnu sliku i bogate boje (HDR10+ i Dolby Vision) uz koje nećete biti nimalo razočarani dok gledati video sadržaj.

Telefoni dijele gotovo jednake gabarite, a u ruci ostavljaju dobar dojam, no doživljaj je puno drugačiji. Testni Note 14 Pro+ u boji lavande s ‘eko kožom’ djeluje malo više premium od 14 Note Pro, ali i mrvicu deblje, iako je tih manje od milimetar teško i primijetiti.

No takav je osjećaj. Note 14 Pro s polikarbonatnim kućištem dolazi u crnoj verziji koja također nije čisto crna, već ima nekakav sjaj i djeluje efektno pod svjetlom. Telefoni imaju lagano zaobljene rubove prema dolje i takav dizajn nije baš u najnovijim trendovima, no sve je stvar ukusa. Osobno, nemam nikakav problem s tim, pogotovo što vizualno stanjuju telefone. I da, treba istaknuti da je Plus model 15 grama teži, a ta se razlika može primijetiti.

Oba modela imaju i solidne zvučnike, prilično dobro izbalansirane, ali zvuk sa 14 Pro Plus modela djeluje malo bogatijeg basa, što je moguće i do same izrade kućišta i materijala.

Performanse: Qualcomm vs. MediaTek

Praktično najveća razlika između modela je procesor. Redmi Note 14 Pro+ koristi novi Snapdragon 7s Gen 3, koji je na papiru nešto moćniji, a i benchmark testovi mu daju malo bolje brojke, dok Note 14 Pro koristi MediaTek Dimensity 7300 Ultra, koji je solidan, ali može zaostajati u određenim scenarijima. U praksi ta razlika i nije previše primjetna u svakodnevnom radu, no vidi se da nisu toliko fluidni kao aktualni flagship modeli, ali takva je i razlika u cijeni. Za povremeno igranje oba modela su i više nego dovoljna i sve igre radit će zadovoljavajuće, a lakoćom obavljaju i ostale zadatke.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Zajedništvo u kamerama

Oba uređaja imaju 200 MP glavnu kameru s optičkom stabilizacijom (OIS) i f/1,7 blendom, a kao širokokutna kamera tu je senzor od 8 megapiksela s f/2,2 blendom te se ovdje nalazi makro senzor od 2 mpx. Sprijeda se nalazi kamera od 20 mpx s f/2,2 blendom i podrškom za 1080p video u 60 fps. ssssssssssssssssssTelefon nudi maksimalni zoom do 30x, ali realno, do 20x još i možete razlučiti detalje, sve dalje postaje neupotrebljivo zbog gubitka detalja. Također, postoji 200 MP način snimanja. Video snimanje podržava 4K pri 30 fps, s dobrom stabilizacijom u standardnim uvjetima. U lošim svjetlosnim uvjetima, Pro+ verzija daje nešto bolje rezultate zahvaljujući naprednijoj obradi slike.

FOTO: Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus

FOTO: Xiaomi Redmi Note 14 Pro





Baterija i punjenje: Brže punjenje na Pro+ modelu

Oba uređaja imaju jednaku bateriju kapaciteta 5110 mAh, što vam može omogućiti lagodan dan korištenja, a možete to razvući i u drugi dan. Imajte na umu da će igranje i gomila fotografiranja drastično utjecati na kapacitet baterije. No, Note 14 Pro+ je tu u velikoj prednosti jer podržava 120W brzo punjenje, dok Note 14 Pro dolazi sa sporijim punjenjem od 45W. Uz 120W punjenje, uređaj se može napuniti do 100% za manje od 25 minuta, što je impresivno u ovom cjenovnom rangu, ali i od velike koristi za autonomiju. Treba imati na umu da se punjači ne isporučuju uz uređaje, već ćete ih morati zasebno kupiti.

Softver i AI značajke

Oba modela dolaze s Xiaomi HyperOS, koji je brz i optimiziran. No, šteta je što nisu odmah stigli s Androidom 15, već dolaze s verzijom 14. Ono što me još smeta je i mnoštvo Xiaomijevih predinstaliranih aplikacija. Odlično je što kod postavljanja telefon nudi više opcija za postavljanje izgleda i načina rada uređaja, nego što je to kod rivala.

Oba podržavaju AI uređivanje fotografija, no Note14 Pro ima dodatne opcije, dok Note 14 Pro+ ima nešto prošireniji set AI funkcija vezanih uz Google, poput Circle to search. Brže procesuiranje AI značajki kod Pro+ modela može biti korisno kod uređivanja fotografija ili prepoznavanja objekata u stvarnom vremenu.