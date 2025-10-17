Isprobali smo ROG Xbox Ally X: Sjajan uređaj za igranje u pokretu, ali mora biti još bolji

Nakon dugih najava i zajedničkog rada Microsofta i Asusa, ROG Xbox Ally X napokon je stigao, uređaj koji je trebao spojiti najbolje od Xboxa i Windows svijeta u jednom prijenosnom formatu. Na papiru, ovo je ručni “Xbox” koji obećava iskustvo konzole u pokretu. U praksi, međutim, Ally X se ponaša više kao prijenosni PC handheld nego kao prava konzola. Novi “Xbox Mode” donosi svježe, kontroleru prilagođeno sučelje i pokušava prikriti ograničenja Windowsa 11, no ispod površine i dalje kuca srce klasičnog Windows sustava sa svim njegovim prednostima, ali i frustracijama.

Dizajn i prvi dojmovi

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Na prvi dodir, ROG Xbox Ally X djeluje kao ozbiljan, kvalitetan komad tehnologije. U rukama je čvrst, s ugodnom težinom od oko 715 grama i jako dobro izbalansiran. Oblik s izraženim “ručkama” podsjeća na Xbox kontroler koji se stopio sa zaslonom. Materijali su čvrsti, površina se ne kliže i lako se održava, a zaobljeni rubovi su udobni i kod duljeg igranja.

Kućište nosi prepoznatljive ROG detalje, futurističke linije, otvore za ventilaciju i diskretno osvjetljenje. Novi ergonomski gripovi čine veliki iskorak u odnosu na stariji dizajn i doprinose osjećaju stabilnosti. Impulsni okidači imaju precizan hod i dobar taktilni osjećaj, što dodatno naglašava dojam da držite pravi hibrid između konzole i PC-ja.

Tijekom duljih sesija igranja, uređaj ostaje udoban za držanje, masa je raspoređena ravnomjerno. Tek kad ga duže držite iznad glave ili bez oslonca, može se osjetiti težina, ali u normalnim uvjetima igranja ergonomija je izvrsna.

Jedino što pomalo čudi je činjenica da uz uređaj za ovu cijenu ne dolazi nikakva torbica ili stalak. Umjesto toga, Asus prilaže kartonski “dock”, koji služi kao svojevrsni držač. Iako taj improvizirani stalak simpatično izgleda i dobro odrađuje posao, podsjeća da se uređaj zbog zaobljenog oblika ne može samostalno uspraviti na ravnoj površini.

Sustav i iskustvo korištenja

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Uređaj dolazi s Windowsom 11, uz Armoury Crate SE i Xbox Full Screen Experience, poznatiji jednostavno kao Xbox Mode. Ideja je da korisnik dobije konzolno iskustvo, odnosno izbornik u kojem se sve pokreće pomoću gamepada, bez potrebe za mišem ili tipkovnicom. No, u praksi je to daleko od stvarne transformacije sustava. Sučelje izgleda elegantno, navigacija je intuitivnija, ali performanse i autonomija u ovom načinu rada ne razlikuju se od klasičnog desktop moda. Drugim riječima, radi se o praktičnijem “oklopu” za Windows, a ne o pravom “Xbox OS-u”. A prva dva dana bila su intenzivno druženje s Windowsima, ažuriranjima i instalacijama softvera kojih je bilo mnogo.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

S pozitivne strane, Xbox Mode uspješno integrira više biblioteka, prikazuje vaše igre s Game Passa, Steama, Epica, GOG-a ili Battle.neta na jednom mjestu, omogućujući brži pristup bez stalnog prebacivanja. No, to znači u praksi da se mora podići aplikacija svakog od tih servisa i onda se tek pokreće igra. Povrh toga, Xbox Mode ponekad je znao zastati ili ne prepoznati unose dok ne dotaknete ekran, a sustav nije bio uvijek najfluidniji kod prebacivanja između servisa. Ono što još nije konzolaški je i izlazak iz igara. Često bi sve usporilo jer sam mislio da sam izašao iz igre, a ona je još radila u pozadini, kao što to može biti i na Windowsima.

Integracija Xbox Play Anywhere programa je korisna jer omogućava da se saveovi i postignuća automatski sinkroniziraju između Xbox konzole, PC-a i Ally X-a. Međutim, nisu svi naslovi podržani, a tu je i opcija cloud streaminga.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Iako je ROG Xbox Ally X prvenstveno zamišljen kao prijenosna konzola, ne treba zaboraviti da se ispod svega krije puno Windows 11 računalo. Ako to poželite, ovaj uređaj može u potpunosti zamijeniti vaš laptop ili čak desktop. Mi smo ga isprobali i u toj ulozi, spojili smo ga na prijenosni monitor, ali i na 34-inčni ultrawide preko USB-C kabela, zajedno s tipkovnicom i mišem. U tom okruženju, Ally X se ponašao kao pravi PC: surfanje, uredski rad, obični svakodnevni poslovni zadaci se na njemu odvijaju bez teškoća. Sve aplikacije reagiraju trenutno, a sučelje Windowsa ostaje glatko čak i na vanjskim ekranima visoke rezolucije. A sudeći po najavama, čini se da bi s mjesecima ovaj uređaj trebao postati puno bolji i svestraniji.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Performanse i specifikacije

Ključne specifikacije ROG Xbox Ally X

Procesor: AMD Ryzen AI Z2 Extreme (8C/16T, do 5.0 GHz, 24 MB cache)

Grafika: Integrirani Radeon 890M (RDNA 3.5, 8 GB VRAM-a)

AI NPU: 50 TOPS (podrška za nadolazeće AI značajke)

Memorija: 24 GB LPDDR5X-8000 (dvo-kanalno)

Pohrana: 1 TB PCIe 4.0 NVMe SSD (M.2 2280, zamjenjiv)

Zaslon: 7" IPS, 1920×1080, 120 Hz, 500 nita, 100% sRGB, Gorilla Glass Victus + DXC

Baterija: 80 Wh litij-ionska (65W punjač uključen)

Povezivost: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4

Priključci: USB4 (DP 2.1 / PD 3.0), USB 3.2 Gen 2 Type-C, microSD UHS-II, 3.5 mm audio

Dimenzije i masa: 29,1 × 12,2 × 5,1 cm / 715 g

Cijena: 899 € (Hrvatska, preporučena maloprodajna)



Zahvaljujući Ryzen Z2 Extreme čipu, performanse su osjetno bolje u odnosu na prethodni model. Igre se pokreću brže, učitavanja su kraća, a rad sustava fluidniji. Microsoft je tu neke procese u pozadini prilagodio kako bi Windows 11 sustav bio nešto optimiziraniji.

U dobrom dijelu modernih naslova moguće je zadržati stabilnih 50–60 fps pri srednjim postavkama, što je vrlo solidno za prijenosni uređaj. Ali da bi izvukli maksimum iz Ally X, odnosno 35W Turbo mod, uređaj treba biti na adapteru. U ostalim modovima, performanse su dosta slabije, pa neke igre treba spustiti na 720p. To se vidi u Cyberpunku. Forza se recimo jako ugodno igra i na bateriji, kao i Red Dead Redemption 2.

Pri niskom postotku baterije (ispod 15 %) može se primijetiti usporavanje, ali inače uređaj ostaje stabilan i responzivan.

Nisam uspoređivao performanse s drugim handheld PC-jevima, ali opći dojam je da Z2 Extreme donosi dovoljno snage da Windows igre rade bez vidljivih kompromisa.

Ovisno o tome što igrate, moguće je očekivati tri do četiri sata igranja, samo na bateriji. Dovoljno za jedno putovanje, ili većinu europskih letova avionom.

Jedna od stvari koja ugodno iznenađuje je tiše hlađenje. Sustav koristi Zero Gravity Thermal sustav s dva ventilatora koji učinkovito odvode toplinu, ali pritom ostaju gotovo nečujni u “Performance” načinu rada.

Zaslon i zvuk

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

7-inčni Full HD zaslon (120 Hz, 500 nita) nudi oštru sliku, dobar kontrast i prirodan prikaz boja. Nije spektakularan poput OLED panela na Steam Decku, ali u praksi je sasvim u redum fluidan, svijetao i ugodan za gledanje, čak i pod jačim svjetlom. Iako, OLED bi bio bolji, osobito za tu cijenu.

Prednji Dolby Atmos zvučnici s AI redukcijom šuma daju bogat i čist zvuk, s izraženim prostornim efektom. Zvuk se jasno pozicionira, primjerice, glas likova ili šumovi pomiču se između kanala ovisno o kretanju u igri, što stvara pravi osjećaj okruženja. Za prijenosni uređaj, kvaliteta zvuka ovdje je iznenađujuće visoka. Tako da, ovaj handheld može poslužiti i kao jako dobar multimedijalni player za filmove i serije kad ste u pokretu.



