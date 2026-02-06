Obavijesti

MIJENJA SE TIKTOK?

TikTok će zbog strogih pravila EU morati mijenjati svoj izgled?

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: JOHANNA GERON/REUTERS/DADO RUVIC/REUTERS

Europska komisija optužila je TikTok da krši Digital Services Act zbog elemenata ‘ovisničkog dizajna’ koji potiču kompulzivno korištenje. Aplikacija bi zbog toga mogla morati mijenjati način rada u EU, a u igri su i velike kazne.

Europska komisija danas je objavila preliminarne nalaze prema kojima TikTok krši EU pravila o online platformama, jer je dizajn aplikacije, kako tvrde, postavljen tako da potiče pretjerano korištenje, posebno kod djece i ranjivih korisnika. Regulatori navode da su problematične funkcije poput ‘infinite scrolla’, autoplay videa i push notifikacija, ali i način na koji TikTokov sustav preporuka tjera korisnike da ostanu što duže u aplikaciji.

EU tvrdi da TikTok nije uveo dovoljno učinkovite mjere koje bi smanjile rizike, primjerice alate za upravljanje vremenom na ekranu i roditeljske kontrole. U nalazima se spominje i da platforma, po procjeni Komisije, ignorira signale kompulzivnog korištenja, uključujući vrijeme koje maloljetnici provode u aplikaciji noću i učestalost otvaranja aplikacije.

Kako stoji u priopćenju Europske komisjie: "Europska komisija danas je preliminarno utvrdila da TikTok krši Akt o digitalnim uslugama zbog svojeg dizajna koji stvara ovisnost. To uključuje značajke kao što su beskonačno skrolanje, automatska igra, push obavijesti i njegov visoko personalizirani sustav za preporučivanje.

Istraga Komisije preliminarno upućuje na to da TikTok nije na odgovarajući način procijenio kako bi te značajke koje stvaraju ovisnost mogle naštetiti fizičkoj i mentalnoj dobrobiti njegovih korisnika, uključujući maloljetnike i ranjive odrasle osobe."

Ako se preliminarni zaključci potvrde u finalnoj odluci, TikTok bi mogao morati mijenjati ‘osnovni dizajn’ usluge u EU, a prijeti i novčana kazna do 6 posto globalnog godišnjeg prometa vlasnika ByteDancea.

TikTok je odbacio optužbe i najavio da će se braniti, uz poruku da su nalazi neutemeljeni. Ovo dakle nije samo još jedna bezvezna rasprava, jer udara ravno u mehanike na kojima short form video aplikacije žive. Ako EU natjera TikTok da mijenja način scrollanja, autoplay ili agresivnost notifikacija, slične promjene mogu se brzo preliti i na druge platforme koje rade po istom modelu.

