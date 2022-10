Moćan bas u mini pakiranju: Isprobali smo Sonos Sub mini

Subwoofer u mini pakiranju već je nekoliko godina bio na vrhu liste korisnika Sonosovih zvučnika. Jer, realno, Sonos nije jeftina igra i ako si htio upotpuniti sustav kućnog kina, veliki Sub je bio ozbiljan trošak. A kad se spominju godine, Sonos Sub je predstavljen prije 10 godina, a sad je u trećoj generaciji. Tek ove jeseni je Sonos napokon ponudio Sub Mini, dodatak svojem audio sustavu koji su snagom i pakiranjem namijenili relativno manjim prostorijama i svojim manjim sustavima. No, naglašavam relativno manjim, jer tijekom nekoliko dana korištenja u mojoj dnevnoj sobi od 15 kvadrata, Mini Sub nikad nije djelovao kao da je odradio svoje ili da je na granici onog što može isporučiti.

S druge strane, veći Sub, kojeg sam imao prilike isprobati zajedno s Arc soundbarom prava je grdosija koja doslovno trese prozore i unutarnje organe.

U Sonosu ističu kako mini Subom ciljaju korisnike njihovog najmanjeg soundbara Raya ili nešto moćnijeg Beama, no može se lako upariti i sa njihovim Sonos One i One SL zvučnicima, a podržani su i Ikeini zvučnici nastali u suradnji sa Sonosom. To sve otvara razne kombinacije pa i slaganje 5.1 sustava.

Sub mini je visok 30 cm i težak 6,3 kilograma i trebat ćete se ipak potruditi da mu nađete dovoljno mjesta, no u svakom je slučaju daleko kompaktniji od ogromnog Suba. Za razliku od njega koji izgleda kao kućište računala, ovaj cilindar je daleko elegantniji, a jako mi se sviđa i što je matiran (moj je bio u crnoj varijanti).

Foto: Ivan Hruškovec/24sata



Samo postavljanje je iznimno jednostavno. Sve što trebate napraviti je naći mjesto za Sub, uključiti ga u struju i otvoriti aplikaciju koja će vas obavijestiti o zvučniku, a potom trebate telefon približiti Subu da bi prebacili Wi-Fi podatke i ostale informacije koje Sonos treba da se svi zvučnici upare.

A lap sa svakim Sonos zvučnikom, tu morate pričekati na ažuriranje zvučnika.

Ono što još možete birati je i hoćete li zvučnik smjestiti u neki sustav koji ste već postavili, ako imate više zvučnika. Kad smo uparili Sub mini, on je na sebe preuzeo niske tonove, dok zvučnik (u mom slučaju Beam) obrađuje srednje i visoke tonove. E sad, ako ste sretnik koji ima iPhone, možete koristiti i opciju Trueplay pa dodatno kalibrirati zvučnike unutar vaše prostorije. Zbog prevelikog broja Android uređaja i različitih mikrofona, ta opcija je samo na iOS uređajima.

U samoj aplikaciji možete još pojačati i smanjiti razinu basa, uključiti noćni režim pa će i količina baseva biti smanjena i to je otprilike to. Ja sam tijekom cijelog korištenja imao malo iznad ‘nule’, odnosno početne postavke.

Kao i kod većeg Suba, dvostruki driveri od 6 inča u svom kućištu su okrenuta prema unutra i to jedan prema drugome kako bi se stvorio učinak poništavanja sile koji neutralizira distorziju. U praksi to znači da zvučnik izbacuje moćan bas, ali samo kućište neće vibrirati. Odnosno, na Sub možete ostaviti čašu vode koja će ostati mirna usprkos dubokim tonovima koje zvučnik izbacuje.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

A tih dubokih tonova ima jako puno. Sub mini je scenama u serijama i filmovima dao ‘masu’ i sve zvuči puno bogatije, poput brojnih scena borbi u Marvelovim akcijskim filmovima, ali i buke u fantastičnoj sceni potjere iz najnovijeg Batmana i prolaska kroz crvotočinu u Interstellaru.

Soundbar Beam zvuči jako dobro sam po sebi, ali u raznim pjesmama Sub mini mu je dao puno bogatiji zvuk, što se jako dobro osjeti i već pri nižoj razini glasnoće. Nemate doživljaj kao da nešto radi, ali bas se osjeti, a to se jako dobro čuje recimo u Going Down South The Black Keysa ili u Hideaway Kiesze. No, In the air tonight Genesisa je apsolutni gušt slušati i svaki put se vratiti na bubnjarski dio Phila Collinsa.

Foto: Sonos

Kod igara je dojam dodatno naglašen. Zahvaljujući Subu, u Fifi 23 svaki udarac loptom je dodatno naglašen, a i igra ima fantastičan soundtrack pa je pravi gušt slušati taj izbor glazbe. Zvuk raznih automobilskih motora u Gran Turismu 7 također je dodatno izražen i svaka od jurilica zvuči moćnije u ovakvom aranžmanu.

Ukratko, čini mi se da je Sub mini jako dobra mjera, iako je prilično skupa, za nekog tko želi postojeći Sonos sustav nadograditi moćnim basom. U prosječnom stanu ili kući, ovo će podići glazbenu sliku, a nisam imao prilike vidjeti kako se Sub mini ponaša u nekim velikim prostorima i koliko se izgubi njegova snaga u tim uvjetima, zbog čega u Sonosu misle da bi tada Sub bio bolji izbor. S druge strane, treba uzeti u obzir i da se za njegovu cijenu (3799 kuna) može naći jako dobrih soundbarova sa subwooferom i podrškom za Dolby Atmos, a i sam Sub mini košta praktično kao i Beam.