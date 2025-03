Isprobali smo Xiaomi 15 Ultra: Luksuz u ruci, Leica u džepu

Nakon što smo nedavno isprobali pristupačne Redmi modele, u Xiaomiju je na red stigla i glavna zvijezda ove godine, Xiaomi 15 serija. Perjanica u ovoj seriji je Xiaomi 15 Ultra koji smo isprobali proteklih dana i od prvog trena telefon jasno pokazuje da je on usmjeren na to da vam pruži najbolje fotografsko iskustvo.

Dizajn i ekran

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Xiaomi 15 Ultra osvaja na prvi pogled, barem u ovoj dvobojnoj varijanti koju smo imali na testu. Radi se Silver Chrome izdanju u srebrnoj i crnoj boji na poleđini kojim Xiaomi jasno oponaša stil klasičnih fotoaparata i to jako uspješno. Telefon još ima bijelu i crnu verziju, ali mislim da je ovo najbolja verzija. Posebna, a opet normalna. Puno sretnije od raznih poleđina koje bi oponašale mramor ili neke materijale. Kombinacija crne veganske kože i srebrnog staklenog dijela na stražnjoj strani podsjeća na klasične Leica fotoaparate, čime i dodatno naglašavaju suradnju s velikim foto divom. Osim Xiaomi oznake u kutu uređaja i Leica oznaka na modulu s kamerama, tu je još i mala Ultra oznaka koja oponaša tražilo.

Dimenzijama je Xiaomi 15 Ultra gotovo jednak prošlogodišnjem modelu, od kojeg je tek za djelić milimetra deblji. Ultra u Silver Chrome varijanti je tri grama (229) teža od preostalih modela, ali je i deblja (9,48 mm). Usprkos tome, telefon fantastično leži u ruci, jako je dobro balansiran i odaje dojam čvrstoće. Praktičnost u svakodnevnom korištenju doprinose i blago odrezani rubovi aluminijskog okvira prema poleđini. A na prednjem dijelu ekran je ravan, no njegov je stakleni rub također zaobljen pa djeluje kao da izvire iz kućišta. Slično je dizajniran i Honor Magic 7 Pro, dok je Samsung kod 25 Ultra modela potpuno izravnao sve rubove.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

S prednje strane dominira 6,73-inčni AMOLED zaslon s rezolucijom od 3200x1440 piksela i stopom osvježavanja od 120 Hz i po tome je telefon ostao jednak kao i lani. Tu je i HDR10+ te Dolby Vision, a u odnosu na prošlogodišnji model nešto je povećana vršna svjetlina, na 3200 nita. Boje su žive, kontrast fantastičan, kao i vidljivost pod kutevima. Bez obzira gledate li filmove, igrate igre ili skrolate kroz društvene mreže, zaslon Ultre će biti pravi užitak. Iako se radi tek o milimetar-dva manjem telefonu od S25 Ultre te ima za dlaku manji ekran (6,73 - 6,9 inča), telefon djeluje puno kompaktnije zahvaljujući tim mekim linijama. Treba istaknuti i da ekran dolazi s nizom TÜV opcija prilagodbe razine plavog svjetla kako bi štedio vaše oči.

Ispod ekrana nalazi se ultrazvučni senzor otiska prsta koji radi brzo i precizno, a imate i cijeli niz animacija za efekte otključavanja.

No, dojam je da je senzor prenisko prema donjem rubu telefona. U mom slučaju palac uvijek prirodno sjedne za prst iznad trenutnog položaja senzora i moram pomaknuti dodatno prst za otključavanje uređaja.

Ultra dolazi i sa stereo zvučnicima koji podržavaju Dolby Atmos. Zvučnici imaju prilično bogat i jasan zvuk, koji je i solidno balansiran, a sav bas i snaga dolaze iz donjeg, ili desnog, zvučnika, ovisno o tome kako koristite telefon. Zadovoljavajuća je i glasnoća, ali bas bi mogao biti još bogatiji.

Performanse i softver

Ispod poklopca se nalazi Snapdragon 8 Elite procesor u kombinaciji s do 16 GB LPDDR5x RAM-a i do 1 TB UFS 4.0 interne memorije. Ultra u osnovnoj verziji dolazi sa 512 GB, što je odličan potez Xiaomija, jer kod telefona ovakvog ranga to bi trebao i biti početni standard. U svakodnevnom korištenju, Xiaomi 15 Ultra leti kroz aplikacije — bilo da igrate zahtjevne igre ili multitaskate, nema ni traga zastajkivanju. Ipak se radi o najnovijem čipsetu iz Qualcomma, a i igre to iskorištavaju pa možete iz njih izvući još grafičkih detalja.

HyperOS 2 donosi dodatno poliranje sučelja, a to se vidi i na animacijama su još fluidnije. Kretanje kroz izbornike je ugodnije, a sviđaju mi se i efekti zatvaranja aplikacija sa zamagljenom pozadinom. Imate gomilu opcija prilagodbe početnog ekrana i zaključanog ekrana s raznim efektima. Tako na sat i ostale informacije koje se prikazuju možete primijeniti dubinski efekt, što izgleda jako atraktivno. Korisni su i razni poboljšani detalji kroz sučelje, poput štoperice koja se prikazuje i u statusnoj traci na vrhu telefona, kad ju pokrenete. Ulaskom u ‘About Phone’, odnosno rubriku ‘o telefonu’, možete jasno vidjeti najvažnije postavke, bez da idete u ‘detaljne specifikacije’. Manje Xiaomijevih aplikacija bilo bi bolje, a iako su izbornici i animacije popeglani, ono što je ovdje uvjetni minus je uistinu ogroman broj opcija i podizbornika za razne detalje uređaja i podešavanja, jer u neke od njih vjerojatno nećete ući ni jednom.

AI je i na Ultri značajan faktor s raznim mogućnostima, od uređivanja fotografija, pa tako imate opcije da proširite fotografiju AI scenom, što nekad zna jako dobro odraditi. Pa je kod djelomične fotografije auta AI Expand dobro zaključio što treba nadodati, ali i kad je djelomičnu fotografiju figure nadopunio kako misli da bi trebala izgledati. Neke scene u kojima je previše detalja su ga mučile. Tu su još i AI opcije za uklanjanje dijelova fotografije, brisanje refleksija i igranje s AI nebom i raznim nebeskim efektima. Neke od AI mogućnosti poput titlovanja, bilješki ili semantičkog pretraživanja bit će dostupne nakon lansiranja uređaja, no mnoge značajke ovise o jezičnoj podršci, što je i slučaj kod drugih uređaja. Možemo se nadati da će telefoni brzo progovoriti hrvatski pa da možemo transkribirati audio zapise ili prevoditi pozive na hrvatski, unutar uređaja.

Kamere

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Glavna zvijezda ovog uređaja je njegov fotografski sustav s Leica Summilux lećama, a Xiaomi 15 Ultra dolazi s četiri stražnje kamere u impozantnom modulu. U Xiaomiju ističu da su na staklo koje štiti leće stavili dodatni premaz kako bi stvarali još manje refleksija i odsjaja od sunca.

Glavna kamera: 50 MP, 1-inčni Sony LYT-900 senzor s optičkom stabilizacijom slike (OIS) i osam asferičnih leća

Ultraširoka kamera: 50 MP Samsung ISOCELL JN5

Telefoto kamera: 50 MP Sony IMX858 kamera s f/1,8 blendom ima 3,2 optičko uvećanje te podržava makro fotografiju s 10 cm udaljenosti.

Periskopska telefoto kamera: 200 MP Samsung ISOCELL HP9 s f/2.6 blendom i optičkom stabilizacijom i 4,3 optičkim uvećanjem

Fotografije su izuzetno detaljne, s bogatim bojama i odličnom dinamikom. Zoom je impresivan, odnosno konačne fotografije koje proizvede od dalekih predmeta će jako dobro razlučiti što bi trebao na njima prikazati, a ne da ostavi nečitljivu mrlju. Jednako tako su impresivne makro fotografije. U galeriji u nastavku među fotografijama možete tako vidjeti tanke niti koje se vide na koncu trenirke, jednostavno sjajno. Kamera nudi cijeli niz Leica filtera kojima možete dati artistički štih vašim fotkama. Noćne fotografije su pune detalja, no za moj dojam noćno nebo koje se vidi kroz prozor u galeriji trebalo bi biti puno tamnije. Prednja kamera od 32 MP također radi izvrstan posao za selfije i videopozive uz podršku za HDR i 4K na 60 fps.

Pogledajte fotografije s Xiaomija 15 Ultra

Baterija

Baterija od 5410 mAh gotovo je 10 posto veća u odnosu na prošlogodišnji model, ali je i osjetno veća od 5000 mAH u Galaxy S25 Ultra što je za svaku pohvalu. A to vam omogućuje cijeli dan intenzivnog korištenja bez teškoća, odnosno vrlo lako možete telefon ‘razvući’ na dva dana korištenja. Uz povremeno igranje, slušanje glazbe, i fotografiranje, tijekom nekoliko dana pri kraju večeri bili bi na 50-60 posto kapaciteta. Treba imati na umu da sa gašenjem samo nekih opcija poput Always on ekrana možete značajno uštedjeti na bateriji. Ultra podržava 90W žično punjenje i čak 80W bežično, ako imate odgovarajući punjač, a to znači da prilično brzo možete nadopuniti bateriju.

Telefon će u Hrvatskoj doći u varijanti 16/512 GB po cijeni od 1499 eura, do kraja ožujka kupci će uz telefon dobiti i Xiaomi Scooter 4 Lite.