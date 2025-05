Isprobali smo Xiaomi Pad 7 Pro: Pravi multipraktik lako može zamijeniti i vaš laptop za rad

Xiaomi Pad 7 Pro moćan je tablet koji s hrpom aduta pokazuje da tablet može biti puno više od trećeg ekrana koji leži negdje sa strane za povremeno igranje. Ovaj tablet donosi moćan hardver, sjajan zaslon i ozbiljnu dozu svestranosti. U kombinaciji s magnetnom tipkovnicom i podrškom za stylus, Xiaomi Pad 7 Pro postaje pravi multipraktik uređaj, sposoban zamijeniti prijenosno računalo u mnogim situacijama – bilo da radite od kuće, u kafiću ili ste u pokretu. Upravo tako sam ga i koristio proteklih dana u raznim uvjetima na službenom putu, od rada, multimedije, do povremenog gaminga.

Dizajn i izrada

Foto: Xiaomi

Xiaomi je s Pad 7 Pro modelom nastavio dobar posao kad je u pitanju dizajn. Sviđa mi se što dolazi u tankom kućištu (6,2 mm) od aluminijske legure s aluminijskom poleđinom, dok ekran od 11,2 inča štiti staklo. Sve to zajedno djeluje jako čvrsto i izdržljivo. Tabletom vladaju jednostavne i čiste linije i nema ništa što posebno iskače i odvlači pažnju, osobito na crnom testnom modelu. Čak se i Xiaomi logo utopio u pozadini kućišta. Na stražnjem dijelu se pored loga vide konektori za tipkovnicu i jedina stvar koja dominira je modul u kojem su kamere.

Tablet je s ekranom od 11,2 inča blago narastao u odnosu na prošlogodišnji model (11 inča), a masa tableta je 500 grama. Osobno mi se čini da je ta mjera 10-11 inča taman za tablete. Nisu premali, pa da služe samo igrama ili filmovima, a nisu pak preveliki da bi već ušli u kategoriju laptopa. Solidno je i balansiran za korištenje jednom rukom. Tipke su mu čvrste i dobro pozicionirane. Tipka za uključivanje služi i kao senzor otiska prsta, pa ako tablet koristite u horizontalnom i vertikalnom načinu, odnosno sa i bez tipkovnice, dobro je registrirati dodatni prst, čisto zbog ergonomije i položaja ruku. Na desnom rubu (ili gornjem, ako je spojen s tipkovnicom) nalazi se i magnetni konektor za olovku, gdje se ona puni. Tu bi bilo idealno da je integrirana i klizna tipka, kakvu smo vidjeli na novom iPhoneu ili Honoru 400 Lite. Takva programabilna tipka mogla bi dodatno podići razinu produktivnosti na tabletu, barem iz osobnog dojma.

Zaslon

Kao što smo spomenuli, Pad 7 Pro dobio je 11.2-inčni zaslon, ali radi se o LCD panelu, a ne OLED ekranu. No, to bi povuklo i značajno višu cijenu. Bez obzira na to, tablet ima osvježenje ekrana od 144 Hz, što je fantastično, a rezolucija mu je 2136 x 3200. Što je osjetno više u odnosu na prethodnika, pa tako ima gustoću prikaza od 345 ppi, dok je Pad 6 Pro imao 309 ppi.

Xiaomi inače ima i verziju s matiranim premazom kako bi iskustvo bilo bliže papiru, s manje refleksije u radu, no ne znamo kad će se ta verzija naći kod nas.

Slika je oštra, a boje precizne i žive – bilo da čitate, crtate ili gledate Netflix. Zaslon podržava HDR10 i Dolby Vision, a s maksimalnom svjetlinom od 800 nita dobar je u raznim uvjetima, no refleksije pri jakom svjetlu mogu ometati. Tu je i certifikat TÜV Rheinland za nisko plavo svjetlo koji dodatno potvrđuje da je tablet prikladan i za dugotrajno korištenje bez naprezanja očiju.

Kad smo kod zaslona, još jedna izuzetno korisna značajka je mogućnost da vam tablet posluži kao bežični dodatni monitor za vaše računalo – bez ikakvih kabela. Dovoljno je da su tablet i računalo na istoj mreži i u Windowsima lako možete prebaciti ili proširiti radno okruženje na tablet. Odnosno, možete ga kao bežični dodatni zaslon koristiti i na Macovima. Korisno ako radite s više podataka i želite da vam je nešto stalno dostupno i vidljivo.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Performanse

Srce uređaja čini Snapdragon 8s Gen 3, čip koji je vrlo blizu top Snapdragonu 8 Gen 3, a testni model imao je i 12 GB RAM-a te 512 GB interne memorije. U svakodnevnom korištenju, to znači da su performanse fantastične - aplikacije se otvaraju trenutno, multitasking je fluidan, a igre se vrte s visokim postavkama bez zadrške. Gušt je igrati Asphalt na ovakvom ekranu sa visokom razinom detalja. U svakodnevnom radu nisam nigdje uočio da mu nedostaje snage. Ako vam ovaj tablet ne ulazi u cjenovni okvir, Pad 7 dolazi u istim gabaritima, ali sa mrvu slabijim Snapdragon 7+ Gen3 čipsetom i puno nižom cijenom. No, u svakodnevnom radu i taj većini korisnika može biti dovoljan za sve zadatke.

Baterija

Xiaomi Pad 7 Pro ima bateriju kapaciteta 8850 mAh, koja vas neće iznevjeriti. Iz kompanije ističu da baterija može izdržati 19 sati reprodukcije videa. U praksi, s nekih sat dva korištenja dnevno, proći će dani između punjenja.Ono što posebno veseli je 67W brzo punjenje - od nule do 100 posto treba mu nekih 80 minuta.

Zvuk i multimedija

Zvučnici su također dobar adut Pada 7 Pro - četiri stereo zvučnika s podrškom za Dolby Atmos daju

prilično glasan zvuk, a i dojam prostornosti je zadovoljavajuć. Imaju i Volume Boost opciju, koja radi upravo to. Kad dođete do maksimuma, dobijete zvučni ‘poguranac’. Osjeti se i bas, no još dubine ne bi bilo na odmet. Tablet je ugodan za slušanje glazbe i gledanje filmova, a zvuk je bolji nego na velikoj većini telefona. Ipak, najčešće sam tablet koristio preko povezanih slušalica. Nema 3.5 mm utora za slušalice, što je u današnje vrijeme već uobičajeno, ali može biti minus za neke korisnike.

Kamere

Kamere nisu često u fokusu tableta, i to je vrlo nisko na listi prioriteta. Pad 7 Pro na stražnjoj strani ima kameru od 50 mpx s f/1,8 blendom i dodatnom 2 mpx dubinskom kamerom. Nudi 2x uvećanje te 10x digitalni zum, a stražnjom kamerom možete snimiti i video do 4K i 60 fps. Nudi i razne modove snimanja fotografija.

Prednja kamera je ona koju ćete češće koristiti kod videopoziva, a ona snima fotografije od 32 mpx. Nudi zadovoljavajuće selfije i dobra je za videopozive, ali šteta je što je ograničena samo na 1080p rezoluciju i 30 fps.

Dobra opcija kod snimanja s obje kamere je i funkcija telepromptera pa si možete pripremiti tekst, ako vam je potreban za snimanje sadržaja.

Softver, tipkovnica i stylus

Tablet dolazi s HyperOS 2, Xiaomijevom nadgradnjom na Android 15, koja je sve bolje prilagođena većim ekranima. Korištenje u split-screen načinu rada, plutajući prozori i mogućnost spajanja na eksterni monitor otvaraju vrata ozbiljnom multitaskingu.

Kad ga spojite s magnetnom tipkovnicom (Focus Keyboard), Xiaomi Pad 7 Pro se praktično pretvara u pravi laptop. Tipkovnica ima dobar raspored, responzivne tipke s pozadinskim osvjetljenjem i omogućava vam puno lakši rad. Iako se radi o maloj tipkovnici, nisam imao teškoća s tipkanjem, a dobro je i što trackpad omogućuje standardne funkcije, poput snimke zaslona, a brzo ćete se naviknuti i na ostale geste koje vam mogu olakšati rad.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

No, tipkovnica je teška 590 grama zbog izrade i čvrste šarke i svemu daje na masi i debljini, ali pritom pruža i odličnu zaštitu. Osjetno jeftinija opcija zaštite, ali bez tipkovnice, je maska s preklopnim dijelom koji služi i kao stalak za tablet.

Focus Pen olovka je također precizna i lagana, s ‘Fokus’ tipkom koja vam daje pristup dodatnim funkcijama, poput korištenja olovke kao pokazivača za prezentacije. Magnetno se pričvršćuje za rub tableta, gdje se i puni.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Bilo bi sjajno da su dizajneri u Xiaomiju pronašli mjesta u tipkovnici za utor za olovku kako bi imali sigurno mjesto na kojem je nećemo izgubiti.

Ne želite li koristiti tipkovnicu ili olovku, tablet podržava povezivanje na vanjske uređaje i preko USB-C kabela. Ja sam tako koristio tablet na 34-inčnom monitoru u koji su bile spojene tipkovnica i miš i iskustvo korištenja je bilo kao i na desktopu, bez potrebe za dodatnim dockovima ili adapterima.