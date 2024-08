Isprobali smo Zenfone 11 Ultra: Asusov 'mini' odlučio je narasti

Asusov Zenfone posljednjih je godina bio prava rijetkost i pojam iznimno moćnog telefona u kompaktnom kućištu, pogodnom kao i nekad za korištenje jednom rukom. No i tome je došao kraj. Zenfone 11 je dobio naziv Ultra i ultra dimenzije.

Imao je Asus i dosad velike telefone, pod nazivom ROG i ti su bili puno više fokusirani na gaming, sa značajkama koje običnom korisniku često nisu bitne ili se čine i pretjeranim. Tako je i Zenfone 11 Ultra u velikoj mjeri blizanac ROG-a, odnosno ROG sa stilom.

Zenfone dijeli jednako moćan hardver i ekran pa ih dijeli samo jedan gram mase, no ovo je puno smireniji telefon, prilagođen svakodnevnim potrebama. No, crte na njegovoj poleđini jasno daju do znanja da se radi o Asus uređaju, isti takav dizajn možemo pratiti i na laptopima, što je odlična dosljednost stilu.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Testni model je bio u plavoj varijanti s trostrukom kamerom u kvadratnom modulu, blago izmijenjenom u odnosu na ROG. Daleko od razigranog dizajna kompaktnog Zenfonea 10. Svi važni portovi su na donjoj strani, a tu je i 3,5mm utor. Odličan bonus je što uz telefon stiže i plastična maska.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Zenfone 11 Ultra kao i ROG ima odličan 6,78-inčni OLED panel s HDR10 i 1600 nita svjetline i osvježenjem koje ide do 144 Hz (u gaming modu). Standardno je pak da ide od 1 do 120 Hz. ROG Phone 8 Pro ide do 165 Hz. Rezolucija je identična (1080p), kao i zaštita ekrana, Victus 2. Ispod površine ekrana je optički senzor otiska prsta.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Pogoni ga Snapdragon 8 Gen3 i ima do 512/16 GB memorije, što je bilo i na testnom. Gejmerski ROG ima 24 GB RAM-a i 1TB memorije. A u praksi to znači da nećete osjećati da mu nedostaje snage. Baš sve lakoćom obavlja, pa tako i najzahtjevnije igre. I na ovom velikom ekranu imate dovoljno kvadrature da uživate u svim igrama.

Telefon je kao i ROG opremljen baterijom od 5500 mAh, podržava 65W punjenje te 15W bežično punjenje, ali i reverzibilno punjenje na 10W.

Glavna kamera koristi 50 mpx senzor (1/1,56") s f/1,9 blendom, a uz njega se nalaze 13 mpx širokokutna s f/2,2 blendom i telefoto kamera, koja je nedostajala s prethodnih Zenfone modela. Ona nudi 3x optičko uvećanje. Odlično je što je i ovdje prisutna sjajna stabilizacija videa kao i na prethodnim modelima.

U nastavku pogledajte nekoliko fotografija s novog Zenfonea.

AI je glavni trend ove godine, pa i Asus ima razne AI značajke kroz softver, poput kontekstualne pretrage te drugih kakve smo vidjeli na nizu uređaja. Odlično je rješenje da možete izabrati gotovo čisti Android, a bilo bi bolje da Asus uz njega nudi više od dvije godine velikih ažuriranja Androida.