Obavijesti

Tech

Komentari 0
TECH

Istraživači su možda pronašli rješenje za tunelske eksplozije

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Istraživači su možda pronašli rješenje za tunelske eksplozije
2

Istraživači u Kini razvili su rješenje za “tunelski bum” – snažne šok-valove koji nastaju kada maglev-vlak velikih brzina izlazi iz tunela. Novi sustav uključuje zvučno-upijajuće barijere i porozne premaze unutar tunela

Istraživači su možda pronašli rješenje za problem “tunelskog buma” kod maglev‑vlakova. Novi prototip u Kini, koji može doseći brzinu do 600 km/h (približno 370 mph), izaziva snažne šok‑valove pri izlasku iz tunela, poznate kao “tunelski bum” – slični, ali različiti od sonic booma za koju se dimenzija i duljina tunela igraju ključnu ulogu piše The Guardian. Međutim, stručnjaci su sada predstavili inovativne zvučno‑upalne (sound‑absorbing) barijere postavljene na ulazima u tunel, koje mogu smanjiti šok‑valove i do 96 %. To bi značajno poboljšalo sigurnost, smanjilo buku, povećalo udobnost putnika, a također zaštitilo životinje u blizini budućih linija. 

Kod brzih vozova, zrak se pred vlakom sabija poput klipa, stvarajući pritisne oscilacije koje se koalesce pri izlazu iz tunela i dovode do šoka. Kod 600 km/h, tunelski bum se javlja već u tunelima dugim samo oko 2 km (1.2 milje), dok kod konvencionalnih brzih vlakova (350 km/h) taj se efekt javlja tek u tunelima duljim od 6 km. Nova rješenja uključuju 100‑metarske porozne barijere i porozne premaze unutar tunela – koje puštaju zrak da izađe prije nego vlak stigne, funkcionirajući kao prigušivač oružja. Maglev‑vlakovi, koji „lebde“ magnetskom levitacijom, nisu podložni trenju kotača i tračnica, što im omogućuje veće brzine u odnosu na konvencionalne vlakove, izvještava The Guardian. Kina je prvi maglev pokrenula 2004. godine, na relaciji između aerodroma Pudong i Šangaja (460 km/h), dok je sada mreža visokih brzina, pretežno ne‑maglev, duga čak 48 000 km.

922277759

Iako još nema službenih planova za liniju, očekuje se da će buduća maglev‑veza Peking–Šangaj skratiti putovanje sa 4.5 na 2.5 sati, što je usporedivo s domaćim letom. U Kini je vlak jeftiniji od leta (oko ¥600 naspram ¥1200), a avioni emitiraju sedam puta više CO₂ po prijeđenom kilometru. Japan također planira maglev između Tokija i Osake (Chūō Shinkansen), s brzinom do 505 km/h, za putovanje u oko 67 minuta. Prvotno je plan bio djelomični servis već 2027., ali projekt ide u sporom ritmu i datum otvaranja je neizvjestan. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
DOGE milijunaš za 69 dana nije imao sreće – TOKEN6900-ov ICO od 1,5 milijuna dolara dokazuje da energija koja pokreće tržište i dalje živi
TOKEN6900

DOGE milijunaš za 69 dana nije imao sreće – TOKEN6900-ov ICO od 1,5 milijuna dolara dokazuje da energija koja pokreće tržište i dalje živi

Na tržištu postoji skrivena struja koju rijetko tko prepoznaje – ritam sakriven u brojkama koji može naglo podići cijene. Godinama su samo rijetki projekti, poput Dogecoina (DOGE), znali kako joj pristupiti, tiho se penjući na vrh tržišta
OpenAI predstavio ChatGPT-5
ZNAČAJAN SKOK U INTELIGENCIJI

OpenAI predstavio ChatGPT-5

"GPT-5 predstavlja značajan skok u inteligenciji u odnosu na sve naše prethodne modele", rekao je Sam Altman, šef OpenAI-a u priopćenju u četvrtak
Best Wallet-ov ICO od 14,5M $ pokreće se usred rasta vlasništva kriptovaluta u SAD-u i novog ciklusa usvajanja
BEST

Best Wallet-ov ICO od 14,5M $ pokreće se usred rasta vlasništva kriptovaluta u SAD-u i novog ciklusa usvajanja

Vodeći Web3 ne-kustodijalni novčanik Best Wallet (BEST) prikupio je sada 14,5 milijuna dolara u svojoj ICO pretprodaji, dok globalno vlasništvo kriptovaluta nastavlja rasti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025