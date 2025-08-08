Istraživači su možda pronašli rješenje za tunelske eksplozije

Istraživači su možda pronašli rješenje za problem “tunelskog buma” kod maglev‑vlakova. Novi prototip u Kini, koji može doseći brzinu do 600 km/h (približno 370 mph), izaziva snažne šok‑valove pri izlasku iz tunela, poznate kao “tunelski bum” – slični, ali različiti od sonic booma za koju se dimenzija i duljina tunela igraju ključnu ulogu piše The Guardian. Međutim, stručnjaci su sada predstavili inovativne zvučno‑upalne (sound‑absorbing) barijere postavljene na ulazima u tunel, koje mogu smanjiti šok‑valove i do 96 %. To bi značajno poboljšalo sigurnost, smanjilo buku, povećalo udobnost putnika, a također zaštitilo životinje u blizini budućih linija.

Kod brzih vozova, zrak se pred vlakom sabija poput klipa, stvarajući pritisne oscilacije koje se koalesce pri izlazu iz tunela i dovode do šoka. Kod 600 km/h, tunelski bum se javlja već u tunelima dugim samo oko 2 km (1.2 milje), dok kod konvencionalnih brzih vlakova (350 km/h) taj se efekt javlja tek u tunelima duljim od 6 km. Nova rješenja uključuju 100‑metarske porozne barijere i porozne premaze unutar tunela – koje puštaju zrak da izađe prije nego vlak stigne, funkcionirajući kao prigušivač oružja. Maglev‑vlakovi, koji „lebde“ magnetskom levitacijom, nisu podložni trenju kotača i tračnica, što im omogućuje veće brzine u odnosu na konvencionalne vlakove, izvještava The Guardian. Kina je prvi maglev pokrenula 2004. godine, na relaciji između aerodroma Pudong i Šangaja (460 km/h), dok je sada mreža visokih brzina, pretežno ne‑maglev, duga čak 48 000 km.

Iako još nema službenih planova za liniju, očekuje se da će buduća maglev‑veza Peking–Šangaj skratiti putovanje sa 4.5 na 2.5 sati, što je usporedivo s domaćim letom. U Kini je vlak jeftiniji od leta (oko ¥600 naspram ¥1200), a avioni emitiraju sedam puta više CO₂ po prijeđenom kilometru. Japan također planira maglev između Tokija i Osake (Chūō Shinkansen), s brzinom do 505 km/h, za putovanje u oko 67 minuta. Prvotno je plan bio djelomični servis već 2027., ali projekt ide u sporom ritmu i datum otvaranja je neizvjestan.