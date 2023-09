IT tvrtka koju programeri ne napuštaju: Domaća Maidea širi poslovanje na globalna tržišta

AgriArt rover koji se sam vozi kroz voćnjake i sprječava ogromne štete pravovremenim skeniranjem listova i plodova ili Okitoki platofrma za sigurno i lakše komuniciranje i upravljanje vrtićima samo su neki od proizvoda koji su nastali zahvaljujući stručnjacima iz vodeće hrvatske 'product engineering' tvrtke Maidea, koja je obilježila 20 godina rada.

Zagrebačka tvrtka stekla je reputaciju u razvoju specifičnih poslovnih rješenja za optimizaciju poslovanja, poput ServiceAppa, a radi se o programskom sustavu koji se koristi u cijeloj regiji i vjerojatno ga je koristio svaki servis u koji ste zadnjih godina nosili mobitel. Sada je pak njihov fokus product engineering, koji se temelji na njihovoj metodi 'product discoverya', odnosno omogućuje im stvaranje rješenja u suradnji s klijentima od samog početka do tehničke izvedbe. Na taj način kompanija koja u svom osnovnom timu ima samo 12 ljudi i usko ulazi u svaki projekt koji razvijaju, pojašnjava nam direktor Matija Matijevac.

Foto: Maidea

- Dugogodišnji uspjeh tvrtke temeljimo na postavljanje klijenta u ulogu dugoročnog partnera u poslovanju, što nam omogućuje da zajedničkim resursima i znanjem rastemo i razvijamo proizvode i usluge - istaknuo je Matija Matijevac, CEO tvrtke.

Na pitanje što je to specifično u pristupu razvoju softvera u MAIDEI, Matijevac pojašnjava: „U razvoju proizvoda postoje dva važna koncepta: proizvod i rezultat. Proizvod je ono što proizlazi iz razvoja softvera: funkcionalnosti, korisničko sučelje, aplikacija i slično. No, krajnjem korisniku je bitan rezultat, bilo da se on mjeri brojem korisnika, prihodima ili uštedama od digitalnog proizvoda. Zato je naš fokus tijekom Product Discovery faze da jasno identificiramo što najmanje možemo napraviti, ali isto tako što možemo napraviti da se dobije najviše od proizvoda koji razvijamo i da korisnik dobije rezultat koji priželjkuje“.

Foto: Maidea

Osim fokusa na dugoročne rezultate i zadovoljstvo klijenata u razvoju softvera, Maidea je specifična i po cjelovitosti tima. Unatoč turbulencijama na tržištu niti jedan programer nije napustio tvrtku u posljednje četiri godine, kaže Matijevac, zbog čega Maidea, među razvojnim i srodnim inženjerima, slovi i kao jedan od najpoželjnijih poslodavaca na hrvatskoj IT sceni. A kako doznajemo, ovaj tim planira ove godine zaposliti dvoje ljudi, a sljedeće još četiri ili pet.

Osim što se njihova rješenja koriste diljem regije, dobili su i priznanja na najvećim svjetskim međunarodnim sajmovima, poput CES-a u Las Vegasu ili Mobile World Congressa u Barceloni. Tvrtka je također bila pionir u digitalizaciji procesa koji su oblikovali suvremeno poslovanje kod mnogih klijenata, što je u pojedinim slučajevima rezultiramo i razvojem vlastitih softverskih rješenja, poput ServiceAppa, Energy Tracka ili mLIMSa.

Uz ServiceAPP i mLIMS (sustav za upravljanje uzorcima u laboratorijima), Maidea je razvila i sustav za praćenje potrošnje energenata, poput struje, vode ili plina, naziva EnergyTrack, koji korisnicima omogućuje jednostavno praćenje potrošnje koje je prilagodljivo njihovim potrebama, ali i jasne uštede.

Dok su neki od njihovih klijenata MMM Agramservis, Iskon, Hrvatske vode, Institut za vode, SBT, Mardorado, Smart Smart, Zel-Cos, Uprava za indirektno - neizravno oporezivanje BiH, iz kompanije otkrivaju da šire poslovanje i počeli su razvijati specifična rješenja za nove klijente na globalnoj razini.