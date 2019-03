Ivana Tremac: 'Interna kultura, motivacija i edukacija su bitni'

Najuspješnije kompanije na vrijeme su shvatile kako za ostvarivanje maksimuma u eri disrupcije i inovacije nije nužno ulagati samo u posljednja tech dostignuća već i raditi na inovacijskoj kulturi ulažući u ljude i zajedno radeći na promjeni tradicionalnog mindseta. Osim toga, pored aktivnog okretanja prema potrošaču i “customer-centric” pristupa, uspijevaju biti i “employee-centric”.

Jedan od svakako najvažnijih razloga tome je i činjenica kako postoji jasna veza između kreiranja radne atmosfere koja zaposleniku omogućuje razvitak u punom digitalnom potencijalu i ROI-ja koji je kompanijama često isključivi fokus.

Na Digital Takeover konferenciji, Ivana Miljan Tremac sudjelovala je na panelu „Everything can be reduced to an algorithm – except employees“ gdje je upravo iznijela najbitnije stavke uspješnog provođenja digitalne transformacije među zaposlenicima na primjeru BAT-a

Nakon završenog magisterija anglistike i talijanistike na Sveučilištu u Zagrebu, Ivana Miljan Tremac započela je svoju karijeru u marketing odjelu L’Oreala gdje je provela nekoliko godina. Kako bi proširila svoje znanje, godine 2011. završila je MBA na IESE University of Navarra u Barceloni. Narednih sedam godina radila je za Nike Inc., vodeći Brand i Retail projekte u Nizozemskoj, Mađarskoj, Češkoj i Hrvatskoj. Trenutno je New Categories Manager za Adria Cluster u British American Tobaccu i vodi najuzbudljiviji product launch u povijesti duhanske industrije.

Menadžer ste za nove kategorije proizvoda pri British American Tobacco kompaniji. Prema Vašem iskustvu, koje su ključni parametri poslovanja unutar kompanije potrebni da bi kompanija uspješno plasirala na tržište svoje inovacije?

Niti jedna industrija nije imuna na promjene, čak ni one tradicionalne kao što je duhanska industrija. Ipak, specifičnost duhanske industrije je što nije čekala tehnološke disruptore koji bi nametnuli nove poslovne modele, već se industrija disruptira iznutra. Nosioci promjena su nove kategorije proizvoda poput uređaja glo koji smo predstavili u rujnu prošle godine u Hrvatskoj i koji donose nove pogodnosti potrošačima. Konačno, odluka je opet na potrošačima kakve će proizvod izabrati te kako će ti proizvodi izgledati u budućnosti.

Svjedoci smo velikog pokreta digitalizacije duhanskih proizvoda. Mislite li da takvi proizvodi imaju potencijal konkurirati konvencionalnim cigaretama?

Duhanska industrija je u transformaciju krenula prije nekoliko godina na globalnoj razini i za sada smo zadovoljni tempom promjena.BAT zadnjih godina značajno investira u istraživanja i razvoj novih proizvoda. Postojeća istraživanja pokazuju da je korisnik glo-a izložen čak do 95 posto manje štetnih tvari u odnosu na pušenje klasičnih cigareta. To je potencijal koji donosi koristi ne samo pušačima nego i čitavom javno zdravstvenom sustavu. U BAT-u vjerujemo da pušači trebaju imati priliku biti informirani o dostupnosti različitih proizvoda i drago nam je da je Hrvatska bila u prvom valu zemalja diljem svijeta u kojima smo ponudili naš novi proizvod za grijanje duhana.

U kontekstu digitalne transformacije, a koja predstavlja proces koji traje, na koji način je moguće prepoznati navike korisnika i kako im pristupati? Koja je u tome uloga tehnologije, a koja strategije?

Mislim da kompanije danas moraju biti proaktivne u inovacijama i ne čekati promjene već ih inicirati i stvarati prilike za transformaciju u vlastitoj kategoriji. Potrošačima treba biti spreman ponuditi uvijek nešto novo. To je izazov u velikim kompanijama poput BAT-a, ali dokazujemo kako je i to moguće. Promjenama u načina rada, dodatnim edukacijama, ali i privlačenjem top talenata nastojimo osvježiti organizaciju i prilagoditi je ubrzanom tempu transformacije iznutra.

U današnjoj stvarnosti konstantne disrupcije poslovanja, tehnologija se ističe kao bitan pokretač promjena. Kako vidite budućnost duhanske industrije s obzirom na razvoj tehnologije i tržišta?

Uz pomoć znanosti i tehnologije industrija se transformira vrlo brzo i zato vjerujemo u rast ove kategorije proizvoda i u Hrvatskoj i globalno. Isto tako, dajemo vremena korisnicima za bolje razumijevanje svih prednosti proizvoda s potencijalom smanjenja štete kao što je glo. Sigurni smo u svoj proizvod i njegovu kvalitetu i zadovoljni smo postignutim rezultatima u prvih nekoliko mjeseci. Prema našim procjenama, proizvodi s potencijalom smanjenja štete do 2023./2024. godine u ukupnom prihodu globalno iznositi 5 milijardi britanskih funti.

Na Digital Takeover konferenciji sudjelovali ste na panel diskusiji pod imenom “Everything can be reduced to algorithm except employees”. Prema Vašem iskustvu, u kojoj mjeri je digitalna transformacija utjecala na zaposlenike u Vašoj kompaniji te odnosu prema njima?

Posao u BAT-u nudi kvalitetno međunarodno okruženje koje osigurava prilike za usvajanje novih znanja, mentorstvo te stalne prilike za napredovanje. Transformacija unutar kompanije počela je prije nekoliko godina kroz razvoj nove kategorije proizvoda koje su, naravno, pratile i promjene u funkcioniranju dotadašnje organizacije. U BAT-u su interna kultura, edukacija i motivacija iznimno važni i jako puno se radi na tome. Zaposlenici se potiču na svim razinama na razvoj njihovih karijera kako bi u potpunosti ostvarili svoje ambicije i očekivanja.

Zadovoljstvo zaposlenika je vidljivo i zato što smo drugu godinu zaredom proglašeni najboljim globalnim poslodavcem. Riječ je o nagradi Global Top Employer koje dodjeljuje institut Top Employers, neovisna organizacija koja proučava radne uvjete najvećih globalnih poslodavaca. A procjena tvrtki koje konkuriraju za to prestižno priznanje uključuje pregled edukacije, razvoja zaposlenika, poslovne kulture te plaća u kompaniji.

Tema: Digital Takeover