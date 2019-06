Iznenađenje iz Nintenda: Stiže najmračnija Zelda igra ikada

Iako The Legend of Zelda serijal nema pretjerano velik broj izravnih nastavaka, Nintendo trenutačno radi upravo na jednoj takvoj priči koja će se baviti već postojećim likovima, javljaju to ovaj tjedan iz japanske tvrtke. Gaming gigant tako planira nastaviti radnju Breath of the Wilda, akcijske avanture za Wii U i Switch konzole iz 2017. koja danas slovi kao jedna od najboljih igara svih vremena.

Prvi pogled na nastavak BOTW-a nagovješta iznenađujuće jezivu atmosferu

O službenom nazivu još nema riječi, no iz Nintenda potvrđuju kako će igra koristiti postojeću mapu kraljevstva Hyrule iz zadnje 3D avanture, uz neke modifikacije. Također će se raditi o (još) mračnijem iskustvu koje dizajneri opisuju kao sumorniju igru od Majora's Maska, gotovo 20 godina starog klasika koji je svojedobno na sličan način nastavio priču ništa manje hvaljenog naslova The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Nintendo je tako jednim potezom obilježio ovogodišnji E3 i uspio uhvatiti pažnju javnosti unatoč prilično jakoj konkurenciji.

I dok nastavak Breath of the Wilda i dalje nema datum izlaska, analitičari nagađaju kako bi igra mogla stići na Switch krajem sljedeće godine, poglavito zato što će reciklirati brojne vizualne materijale iz prošle igre. U međuvremenu, poklonici Linkovih avantura moći će iskusiti preradu klasika The Legend of Zelda: A Link's Awakening iz 1993. koja stiže na Nintendovu posljednju konzolu 20. rujna.