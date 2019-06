Iznenada preminuo slavni dizajner PlayStation hitova

Patrick Munnick, slavni dizajner videoigara i glavni producent Sonyjevog studija Guerilla Games, preminuo je u 45. godini. Amsterdamska tvrtka opisala je njegov prerani odlazak kao krajnje šokantni događaj, ne rekavši ništa o službenom uzroku smrti.

It is with great shock and sadness we inform you that our lead producer Patrick Munnik is no longer with us. We are eternally grateful to have had our greatly valued and much loved Patrick on our team. pic.twitter.com/IpeNvSMmht