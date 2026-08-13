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Izumiru li karavani? SUV-ovi su ih potpuno pritisnuli, ali možda dolazi nešto što će ih spasiti

Piše Autostart,
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Izumiru li karavani? SUV-ovi su ih potpuno pritisnuli, ali možda dolazi nešto što će ih spasiti
Foto: Škoda
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SUV nudi sličnu praktičnost, ali uz višu poziciju sjedenja, veći razmak od tla i imidž koji je kupcima očito privlačniji. Taj je trend danas toliko snažan da su karavani na nekim velikim tržištima praktički nestali

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Karavani su desetljećima bili sinonim za obiteljski automobil, praktičnost i mnogo prostora bez potrebe za velikim SUV-om. Danas ih je sve manje, posebno izvan Europe, no zanimljivo je da se upravo u Kini pojavljuje niz novih modela koji bi mogao udahnuti novi život ovoj gotovo zaboravljenoj karoserijskoj formi.

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