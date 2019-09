Jaguar I-Pace na testu: Tjedan s 'najboljim autom na svijetu'

Trzajna ozljeda vrata. To mi je prvo palo na pamet kad sam pri brzini od oko 50 km/h nakratko stisnuo gas “do daske” i u hipu, bez zadrške i uz jak trzaj za oko dvije sekunde već ubrzao do 100 km/h na sat. Autor ovih redaka se u životu “navozio” svega i svačega. Vozio sam i sportske “zvijeri” snažne 600, 700 KS i neke druge električne automobile s više od 400 KS. No nikada nisam osjetio takvo međuubrzanje kao u I-Paceu, automobilu u kojem svakako nije preporučljivo punim gasom voziti osobu koja ima neku ozljedu kralježnice ili je općenito slabijega zdravlja.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Dok ubrzavate sile obaraju s nogu. Pa iako 4,8 sekundi do 100 km/h baš nije na razini superautomobila, međuubrzanja svakako jesu. A s onim instantnim momentom na kotačima, koji se razvije za stotinku ili dvije stotinke nakon pritiskanja papučice, ne može se mjeriti nijedan drugi konvencionalni automobil. Tesla? Pustite sad Teslu, njihovi modeli nisu ni približno toliko uglađeni i dorađeni kao I-Pace.Pa nije bez razloga ovaj Jaguar Svjetski i Europski auto 2019. godine, a Tesla nije. Jaguar je u svoj najambiciozniji model uložio sve znanje i sav novac koji je imao i to se vidi. I-Pace je fenomenalan auto, trenutno najbolji model svoje vrste na tržištu. Donosi odličan spoj brutalnih sportskih karakteristika, nevjerojatnu udobnost, mnogo luksuza, profinjene tehnologije i sofisticiranog električnoga pogona. Tome dodajte još jedan od najboljih dosega u svijetu električnih auta i jasno je - zvijezda je rođena.

Iako nečujno ubrzava i svojim “mesnatim” gumama na naplatcima, čiji je promjer 20 inča, nevjerojatno udobno klizi preko neravnina i “ležećih policajaca”, I-Pace je sve samo nije diskretan auto. Njegova pojava, pogotovo u crvenoj boji, “glasno vrišti” kao da želi dozvati sve poglede ovog svijeta. Još kada negdje parkirate pa kvake izađu iz karoserije, a kada zaključate one se vrate u karoseriju, ili kad se iz vrata na tlo projicira velik natpis Jaguar! Pravi je to šou za prolaznike koji gledaju u čudu i pitaju se što je sad ovo.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

I u unutrašnjosti I-Pace izgleda spektakularno. No ono što oduševljava je luksuz. Mekana koža, koje ima posvuda, očigledno je najkvalitetnija, na sredini su čak četiri zaslona (dva su osjetljivi na dodir), instrumenti su digitalni (to je peti zaslon), klima-uređaj je četverozonski, a sjedala su grijana i hlađena. Tu je i vrhunski audiosustav Meridian s 15 zvučnika, 825 W i “zvukom iz raja”. Sve u svemu, teško je još nešto poželjeti od ovoga Jaguara.

Pogonu se nema što prigovoriti. Osim što auto čini brzim, čini ga i uglađenim. Regenerativna kočnica radi vrlo intuitivno, bolje nego na bilo kojemu drugom automobilu, a gas je nevjerojatno lako dozirati. S ovim autom sve je jednostavno, i jurnjava i lagano krstarenje pa čak i parkiranje, bez obzira na to što je čak dva metra širok.

A i doseg je za pohvalu, Jaguar ima oko 50 km veći stvarni doseg nego podjednako snažan Audi E-Tron koji smo također testirali ove godine, a to je za veliku pohvalu s obzirom na to što Audi ima gotovo 20 posto veći kapacitet baterije. U Jaguaru jednim punjenjem, ako jurite, zabavljate se i često pritišćete gas “do daske”, možete prevaliti od 320 do 330 km. Vozite li umjereno, stvarni doseg je 370, 380 km, a ako ste stvarno štedljivi prevalit ćete i više od 430 km , no to, vjerujte, nije previše zabavno u ovako uzbudljivom autu. Doseg pri brzini između 100 i 130 km/h na autocesti je oko 300 km. Prilično dobre su to brojke, I-Paceom se može i na duža putovanja, no naravno još uvijek se po brzini punjenja i dosegu ne može mjeriti s dizelsko-benzinskom konkurencijom.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Pretkraj, ima li ovaj iznenađujuće dobar auto ikakav nedostatak? Ima, primijetili smo da se “ne želi” puniti na nekim brzim punionicama od 50 kWh, na kojima nismo imali problema s drugim električnim autima. Vjerujemo da se radi na rješenju toga problema. Cijena? Naravno, velika je, ali usporedimo li I-Pace s nekim autima koji koštaju otprilike 100.000 eura, Jaguar je najbolja kupnja.

JAGUAR I-PACE HSE EV400



motor dva električna

snaga 294 kW/400 KS

moment 696 Nm

najveća brzina 200 km/h

ubrzanje 0-100 km/h - 4,8 s

baterija 90 kWh

potrošnja 22 kWh/100 km

deklarirani doseg 470 km

doseg test 380 km

dimenzije D/Š/V 4682/2011/1565 mm

prtljažnik 656 l

masa 2208 kg

jamstvo 3 godine

cijena testnog modela 781.825 kuna