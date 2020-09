Jaguar je obnovio F-Pace: Ovo je mnogo više od redizajna

Promjene vanjskog dizajna su opsežne, a unutrašnjost je potpuno nova tako da bi ovaj F-Pace više potpuno novi automobil nego običan redizajn. Tu su i novi motori i mnogo druge nove tehnike

<p>Četiri godine nakon premijere Jaguar je redizajnirao svoj veliki SUV. Promjene su mnogo opsežnije nego što je to uobičajeno za redizajn. Prednji dio je dobio nova svjetla, masku, odbojnik i poklopac motora. I straga je sve promijenjeno pa auto sada izgleda potpuno drugačije nego prije redizajna. </p><p>Najveće promjene su u unutrašnjosti. Ovdje je novo praktično sve i teško je naći bilo koji detalj koji bi podsjećao na dosadašnji F-Pace. Zaslon je zakrivljen i ima dijagonalu 11,4 inča, a nalazi se u kućištu od magnezija dok instrumenti imaju 12,3 inča. Sve je puno kvalitetnih materijala. Teško se sjetiti nekog automobila čija je unutrašnjost redizajnom toliko drastično transformirana. Ovo izgleda kao potpuno nova generacija auta.</p><p>I u pogledu tehnologije su napravljeni veliki pomaci. F-Pace je tako dobio elektrificirane pogone. T je tako i plug-in hibrid s četverocilindričnim benzinskim motorom. Sustav ima čak 404 KS, doseg na struju je 53 kilometara, deklarirana potrošnja goriva je 2,2 l/100 km, a ubrzanje do 100 km/h traje 5,3 sekunde. Novi redni šesterocilindrični motori Ingenium opremljeni su mild hybrid sustavom. Benzinci obujma tri litre razvijaju 340 i 400 KS, a dizelaš istog obujma 300 KS. Ostali motori u ponudi su mild hybrid dizelaši sa 163 i 204 KS te klasični benzinac s 250 te klasični dizelaš s 300 KS (ista snaga kao i mild hybrid). </p><p>Automobil donosi i klimatizacijsku tehnologiju koja filtrira najsitnije čestice PM 2,5 što je efikasnije od većine zaštitnih maski koje se trenutno koriste zbog pandemije. Software je moguće osvježiti putem mobilne mreže i zbog toga nije potrebno ići u servis, a tu je i tehnologija aktivnog prigušivanja buke kao novost u ovom segmentu. Ta tehnologija neprekidno nadzire vibracije s površine kolnika i izračunava zvučni val suprotne faze koji je potreban kako putnici ne bi čuli buku. To znači da je u kabini osjetno tiše. </p><p>Novi F-Pace bi se u salonima mogao pojaviti već do kraja godine, a cijene se još ne znaju. </p><p> </p><p> </p>