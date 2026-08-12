Prve isporuke Typea 01 očekuju se u prvoj polovici 2027., a početna cijena trebala bi biti oko 140.000 eura
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Jaguar pokazao unutrašnjost novog Type 01: Zaslon mu više nije u prvom planu...
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Jaguar je objavio prve fotografije unutrašnjosti svojeg nadolazećeg kontroverznog električnog modela Type 01, automobila koji će službeno biti predstavljen 6. listopada u New Yorku. Nakon koncepta Type 00 koji je "podigao veliku buru" diljem svijeta i ogromnog zaokreta u identitetu marke, sada je sve jasnije da Jaguar ne odustaje od ideje da sve temeljno promijeni.
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