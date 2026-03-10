Obavijesti

Tech

Komentari 0
DO 2040. GODINE

Japan želi upeterostručiti prodaju domaćih čipova

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Japan želi upeterostručiti prodaju domaćih čipova
Foto: Florence Lo

Japan je u utorak objavio da želi upeterostručiti prodaju čipova iz domaće proizvodnje do 2040. godine, u okviru strategije premijerke Sanae Takaichi o ulaganjima u gospodarski rast

Admiral

Prodaja čipova proizvedenih u Japanu trebala bi do kraja idućeg desetljeća porasti na 40 bilijuna jena (253,6 milijardi dolara) godišnje, sa sadašnjih približno osam bilijuna jena godišnje. Time je vlada postavila novi rok, nakon ciljanog godišnjeg iznosa za 2030. godinu od 15 bilijuna jena. Čipovi su među desecima proizvoda koje je vlada označila kao strateški važne za ekonomsku sigurnost i bit će u fokusu proširenih javnih ulaganja za poticanje rasta.

Detaljni planovi bit će finalizirani u mjesecima koji dolaze i uključeni u planiranje proračuna za iduću godinu.

Japan je još osamdesetih godina prošlog stoljeća kontrolirao polovinu globalnog tržišta čipova da bi doživio kolaps u devedesetima zbog trgovinskih napetosti sa SAD-om i smanjenja domaćeg sektora elektronike.

Trenutno japanski čipovi drže manje od 10 posto udjela u svjetskom tržištu.

Umjetna inteligencija danas je motor brzog rasta u projektiranju i proizvodnji naprednih čipova i Japan se mora pozicionirati kako bi iskoristio tu ekspanziju, naglašavaju u vladi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Znanstvenici prvi put snimili sablasno svjetlo koje drveće emitira tijekom oluje
SENZACIONALNO

Znanstvenici prvi put snimili sablasno svjetlo koje drveće emitira tijekom oluje

Prvi put snimljeni bljeskovi UV svjetla tijekom oluja otvaraju novo poglavlje u razumijevanju šuma i atmosfere
DARPA razvija novu misterioznu letjelicu, neće trebati pistu, a letjet će brzo kao zrakoplov
Projekt x-76

DARPA razvija novu misterioznu letjelicu, neće trebati pistu, a letjet će brzo kao zrakoplov

Eksperimentalni X-76, u teoriji bi trebao spojiti sve želje specijalnih snaga, a to je krstarenje brzinom višom od 740 km/h mogućnost lebdenja u zahtjevnim i nepripremljenim uvjetima i polijetanje s neuređenih površina
UBOJICA ŠKODE OCTAVIJE Evo kako izgleda novi Dacijin hit!
NOVO LICE NA TRŽIŠTU

UBOJICA ŠKODE OCTAVIJE Evo kako izgleda novi Dacijin hit!

Dacia je na strateškom događaju futuREady pokazala novi Striker i jasno poručila da ide u višu kompaktnu klasu. Striker je zamišljen kao povišeni karavan, nešto između karavana i hatchbacka, ali sa stavom SUV-a. Dug je 4,62 metra, ide iznad Joggera i u ponudi će stajati uz novi Bigster. Dacia za sada ne otkriva unutrašnjost ni snage, a potpuno predstavljanje najavljuju za lipanj.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026