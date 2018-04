Jastučić podigao Zuckerberga: "Ma ne, to je zbog udobnosti"

Američki senatori u utorak su pet sati rešetali Marka Zuckerberga zbog skandala s krađom podataka, a prvi čovjek Facebooka cijelo je vrijeme sjedio na kožnoj fotelji potpomognut dodatnim 10 centimetara debelim jastučićem.

Mnogi su odmah uočili dodatni jastuk na kožnoj fotelji pripremljenoj za 170 centimetara visokog Zuckerberga, a mnogi su komentirali kako je razlog taj i da Zuckerberg djeluje moćnije. Business Insider dodaje kako su im izvori rekli da je dodatni jastuk tu bio ipak zbog udobnosti tijekom dugotrajnog ispitivanja, a ne da ga se 'podigne'.

Foto: AARON P. BERNSTEIN Mnogi su se pitali kako bi izgledalo da je svjedočio bez jastučića

Bez obzira na to, korisnici Twittera odlučili su se našaliti na Zuckerbergov račun, ali i na kratke noge stolca u kojem je sjedio satima.

#Zuckerberg also needs a booster seat. Glad he could move on from his high chair! pic.twitter.com/gflS22kDaP

Can we just briefly talk about... how short this chair is for Zuckerberg's testimony? Look at those chair legs. WTF lmfao. pic.twitter.com/XEVgUl7Zap