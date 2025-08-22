Je li pad Bitcoina predah prije Uptobera? Bitcoin Hyper može biti katalizator Q4 dobitaka

No dok BTC hladi tempo, njegova najbrža Layer-2 mreža u razvoju, Bitcoin Hyper (HYPER), pojavljuje se kao potencijalni katalizator koji bi mogao preokrenuti stvari u Q4.

Bitcoin Hyper želi proširiti BTC izvan njegove uloge “store-of-value” uvodeći programabilnost, što je dosad nedostajalo u dizajnu Bitcoina.

To se postiže kroz prilagođenu integraciju Solana Virtual Machine (SVM), praktički prvi put koji donosi Solana-brzinu i izvršavanje izravno na sigurnosnu osnovnu razinu Bitcoina.

Ta vizija već je privukla 10,6 milijuna dolara u ranoj pretprodaji, pokazujući snažnu uvjerenost investitora čak i dok BTC miruje.

Trenutna runda pretprodaje ističe za samo 28 sati, a HYPER tokeni su još dostupni po cijeni od $0.012755 prije automatskog rasta cijene.

Trgovci prate smanjenje kamata u rujnu dok se približava Uptober

Jedan od ključnih razloga zašto je Bitcoin nedavno pao za 7%, sa $124.000 prije samo pet dana na nešto ispod $115.000, jest smanjena sklonost riziku zbog nesigurnosti politike nakon višu inflaciju od očekivane i pomiješanih signala američkih dužnosnika o vremenu smanjenja kamata.

Trgovci su se također mogli povući kako bi uzeli profit prije govora predsjednika Feda Jeromea Powella u Jackson Holeu u petak, koji bi trebao razjasniti put monetarne politike.

Očekuje se smanjenje kamata u rujnu, pri čemu futures tržišta predviđaju visoku vjerojatnost smanjenja od 25 baznih bodova, ostavljajući prostor za dublje smanjenje od 50 bodova ako se pojave slabiji ekonomski podaci.

Smanjenje kamata vjerojatno bi bilo podržavajuće za Bitcoin i šire kripto tržište, budući da labaviji monetarni uvjeti povećavaju likvidnost i jačaju Bitcoin kao zaštitu od devalvacije valuta.

Ako Fed signalizira “dovish” putanju, trgovci bi se mogli pozicionirati prije stvarnog smanjenja, što bi moglo pripremiti teren za Bitcoin da iskoristi povijesno bullish “Uptober” trend i krene prema višim cijenama. Neki poznati kripto stručnjaci, poput Tom Lee iz Fundstrata, ciljaju razine iznad $200.000.

Bitcoin Hyper: Katalizator koji može redefinirati Uptober

Rujan je povijesno jedan od najslabijih mjeseci za Bitcoin, s osam od posljednjih 12 rujana od 2013. završavajući gubicima.

Prosječno, rujan je najgori mjesec za Bitcoin s padom od 3,77%. Jedini drugi mjesec u crvenom prosječno je lipanj, ali tada su gubici zanemarivi – samo 0,14%.

Ta povijest sugerira da, čak i uz smanjenje kamata na horizontu, Bitcoin bi i dalje mogao imati slab rujan.

No s druge strane, dolazi listopad, često nazivan “Uptober”, koji je prosječno najsnažniji mjesec za Bitcoin s dobitkom od 21,89%. Od 2019. Bitcoin dosljedno bilježi zelene svijeće u listopadu, često postavljajući temelje za još jači “Moonvember”, koji bilježi najveće prosječne dobitke – nevjerojatnih 46,02%.

Pitanje sada nije hoće li se povijest ponoviti, već hoće li Bitcoin Hyper – projekt koji redefinira sam Bitcoin – moći dodatno potaknuti ciklus.

Za rane investitore odgovor je očit: nakon lansiranja projekta, Bitcoin više neće biti samo “store of value”. Postaje programabilna sila, svjetsko računalo znatno brže od Ethereuma, a pritom zadržava sigurnost po kojoj je Bitcoin poznat.

Bitcoin Hyper: Prvi Bitcoin Layer-2 s Native SVM

Bitcoin Hyper je prva Layer-2 mreža na Bitcoinu koja integrira Solana Virtual Machine (SVM), stvarajući potpuno novi ekosustav gdje Bitcoin postaje sredstvo razmjene za dApps koji nasljeđuju Solaninu brzinu i niske troškove izvršenja.

Proces je jednostavan: BTC se zaključava u bridge, a ekvivalentni wrapped BTC izdaje se na Bitcoin Hyper. Ta “wrapped” verzija Bitcoina otključava nove funkcionalnosti koje osnovni lanac ne može podržati. S njom Bitcoin može pokretati aplikacije u DeFi-u, gaming-u, NFT-ovima i više.

Ključno je da nema wrapped BTC bez osiguranog stvarnog BTC-a u bridgeu, čime se cijeli sustav ukorjenjuje u sigurnost Bitcoina. Za otkup, wrapped BTC se spaljuje, a originalni Bitcoin se oslobađa, osiguravajući odnos jedan-na-jedan i čineći ekosustav vjerodostojnim i provjerljivim.

HYPER token također ima ključnu ulogu u funkcioniranju mreže. Služi kao “gas” za transakcijske naknade, izvršavanje smart contracta i interakcije s dApps unutar Layer-2.

S vremenom, prava upravljanja i premium funkcionalnosti također će se odvijati kroz HYPER, što znači da potražnja za tokenom raste kako se ekosustav širi. Ukratko, Bitcoin Hyper pretvara BTC u programabilnu imovinu, dok HYPER osigurava rad ekosustava, stvarajući dvostruki motor rasta kako adopcija raste.

Odbrojavanje do lansiranja ultimativnog katalizatora Bitcoina – $11 milijuna dolara u igri

