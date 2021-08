Ne, na prvi pogled ne izgleda tako, no ovaj 3008 je jedan od najuzbudljivijih modela Peugeota koji trenutno možete kupiti. I jedan od najštedljivijih. Iza atraktivne ali pomalo diskretne karoserije skriva se pravo čudovište s tri motora, pogonom na sve kotače i čak 300 KS! A tajna male potrošnje je plug-in hibridni koncept s punjivom baterijom.

Pogon testiranog Peugeota 3008 Hybrid 4 sastoji od benzinskog turbomotora koji ima 200 KS, elektromotora sa 110 KS sprijeda i još jednog sa 113 KS straga. Kompliciranom hibridnom matematikom dolazimo na 300 KS, no kad stisnete gas ‘do daske’ imate osjećaj da auto ima i veću snagu. Ubrzanja su impresivna. Do 100 km/h ovaj ‘vuk u janjećoj koži’ ubrza za manje od šest sekundi, maksimalna brzina je 235 km/h.

Ono što je na papiru impresivno u praksi je još upečatljivije, pogotovo prvi udarac prilikom ubrzanja koji vas prikuje za sjedalo. Zapanjuju i međuubrzanja, a dojam je najbolji kada automobil stavite u sportski način rada. Tada će odaziv na gas biti instantan.

No ovo nije samo jurilica. Ako se želite voziti komfornije i umjerenije vožnja je izuzetno uglađena, snaga se razvija ravnomjerno, nema nikakvih turbo rupa i problema s elastičnosti. Po tome plug in hibridi briljiraju nad klasičnim autima.

Potrošnja na testu iznosila je 8,7 l/100 kilometara pri agresivnijoj kombiniranoj vožnji i 7,1 kada smo se vozili umjereno. Već te vrijednosti nisu loše za ne baš mali SUV s 300 KS, no moramo napomenuti da je to potrošnja bez punjenja baterija električnom energijom. S punom baterijom možete samo na struju realno prevaliti 40 do 50 kilometara i tako smanjiti potrošnju. Teoretski, ako se svaki dan vozite manje od 40 km i redovite punite auto strujom potrošnja će vam biti blizu nula litara na 100 kilometara.

Automobil ne podržava brzo punjenje, a baterija će se napuniti za najmanje 4 sata. Ideja je puniti auto na običnoj utičnici preko noći ili na poslu. Ići ciljano na javnu punionicu kako biste četiri sata punili auto strujom za 40, 50 kilometara nema nikakvog smisla. Tako je i kod drugih plug-in hibrida i ovaj je auto idealan zapravo za one koji imaju vlastita dvorišta ili parkirno mjesto s utičnicom.

Dakle ovaj 3008 je sve, samo ne običan SUV. Brz je ali i ekonomičan, zabavan ali i udoban i komforan. A uz sve to nudi i druge vrijednosti tipične za ovaj vrlo popularni model: dobro izgleda, praktičan je, vrlo je dobro dizajniran u unutrašnjosti i ima dovoljno mjesta za obitelj.

Cijena od 409.555 kuna je vrlo visoka, no za taj novac se dobije prava prikrivena obiteljska 'raketa' koja će svojom jurnjavom izmamiti mnogo osmjeha na lice vozača koji voli sportsku vožnji ili vrlo ekonomično i udobno služiti kao odličan, luksuzni svakodnevni obiteljski auto.

Važnija oprema Peugeot 3008 Hybrid4 GT Black Pack

19” alunaplatci, kožom presvučena sjedala s električnim namještanjem, grijana sjedala, Night vision asistent, sustav kamera za parkiranje od 360 stupnjeva, sustav automatskog parkiranja, dodirni zaslon 9", navigacija, digitalni instrumenti, Focal premium audio 515 W, stakleni panoramski krovni otvor...