Jeste li znali: Kad je stvarno vrijeme za novo ulje u motoru?

Nekadašnje pravilo izmjene ulja nakon prijeđenih 5000 kilometara stvar je prošlosti, jer današnji automobili mogu prevaliti mnogo više u jednome servisnom intervalu. Neki vozači pak vole mijenjati ulje prije nego što je to uistinu potrebno, no dobivaju li time išta? Mijenjanje ulja češće nego što je propisano ne donosi nikakve benefite, no vlasnik u teoriji ništa ni ne gubi, osim uložena novca. A osim toga prekomjerno 'razbacivanje' prerađenim uljem nije ekološki prihvatljivo.

Ovisno o specifičnim faktorima, ovo su najčešći intervali promjene ulja:



– na svakih 1500 kilometara ili svakih šest mjeseci

– na svakih 5000 kilometara

– na svakih 8000 do 12.000 kilometara

– na svakih 15.000 do 25.000 kilometara ili svakih šest mjeseci

Izmjena na svakih 1500 kilometara

Ako stručnjaci kažu i proizvođač propisuje da je izmjena nakon 5000 prijeđenih kilometara prečesta, zašto bi netko mijenjao ulje nakon 1500 kilometara? To ovisi o navikama i rutini u vožnji. Ako se svakodnevna vožnja sastoji od ruta dugačkih 15 ili manje kilometara, tada je preporučljivo ulje mijenjati češće nego na svakih 5000 kilometara i to iz dva razloga:

1. Ako ne vozite autocestom, odnosno ako ne vozite stalnom brzinom koja nije natprosječno velika, tada se motor ne zagrijava dovoljno da bi izbacio kondenzat koji se stvara u sustavu. To može prouzročiti bržu degradaciju ulja.

2. Veći dio habanja motora događa se pri hladnim startanjima.

Stoga, ako ne idete na relativno dulja putovanja, izglednije je da ćete voziti u režimu koji baš ne godi motoru. Češća izmjena ulja u ovome će slučaju smanjiti habanje motora. Ukratko: Ako automobil ne vozite često i prelazite manje kilometara od preporučenoga broja u okviru servisnog intervala, poželjno je izmijeniti ulje dva puta godišnje, jer ono s vremenom izgubi kakvoću, odnosno degradira.

Foto: Pixabay

Češća izmjena

Neki stručnjaci preporučuju izmjenu ulja na svakih 5000 prijeđenih kilometara, no to se može protumačiti i kao lobiranje za bolju prodaju lubrikanata. No vozite li stariji automobil, kod kojeg je preporučen takav interval, najbolje je da ga se pridržavate. U uputstvima većine modela automobila navodi se kako je izmjena ulja poželjna nakon 8000 do 12.000 prijeđenih kilometara. Ipak, neki proizvođači naglašavaju kako se kao ključni parametri moraju uzeti stil vožnje i vozačke navike. Naprimjer, ako ste vlasnik relativno novog automobila i uglavnom vozite dulje od 20 minuta ujednačenom brzinom (suprotno od gradskoga stila vožnje 'kreni-stani'), tada možete razmišljati o produženom intervalu izmjene ulja.

Zamjena na 15.000 kilometara

Ako proizvođač preporučuje korištenje sintetičkog ulja ili ako sami odlučite koristiti ga, vjerojatno ćete do sljedećega servisa moći prevaliti 15.000 i više kilometara. Iako su takva ulja skuplja od mineralnih, donose i mnoge prednosti: bolje performanse i ekološki su prihvatljivija. Ako je vozilo često pod većim opterećenjem, sintetičko će ulje pomoći smanjenju 'napora' motora.

Sintetička ulja

Bolja su od mineralnih jer sporije degradiraju i imaju bolja svojstva pa su i intervali zamjene znatno duži. Sintetička ulja mogu podnijeti ekstremniju temperaturu i svojstva će im ostati postojana i za vrelih ljetnih dana. Zimi sintetička ulja bolje funkcioniraju od mineralnih, jer stvaraju film na mehaničkim dijelovima motora, bez zgušnjavanja, kao što je bio slučaj sa starijim tipovima ulja.

Foto: Pixabay

Indikatori servisnih intervala

Kod novijih automobila sustav monitoringa vijeka ulja obavještava vozača kada je vrijeme za odlazak u servis i izmjenu ulja. Ovaj sustav prati prijeđenu kilometražu i koristi podatke o vožnji, koje analizira kompjutor automobila te tako određuje kada je vrijeme za izmjenu ulja.

Zaključak

Za odabir proizvođača i viskozitet ulja valja pogledati tvorničke specifikacije automobila. Ulje je najefikasnije na radnoj temperaturi, a ako godišnje 'nakupite' 3 do 4 tisuće kilometara, osobito na kratkim relacijama, gdje ulje ne dostigne odgovarajuću temperaturu, onda bi intervali trebali biti češći. Mineralna ulja ne bi trebalo držati u motoru više od 6 do 7 tisuća kilometara, polusintetička do 15.000, a sintetička mogu izdržati i 25.000 kilometara. Naravno, ovi podaci su okvirni, a točan interval ovisit će ponajprije o onome što propisuje proizvođač automobila i o svakodnevnoj rutini vožnje.

Valja stvoriti naviku provjere razine ulja barem jednom mjesečno, da biste se uvjerili kako nema curenja ili prekomjerna sagorijevanja. Dobro ulje trebalo bi biti crno-smeđe, premda boja nije jedini indikator kvalitete. Ako je ulje tamno i neprozirno, vjerojatno je vrijeme za zamjenu, a ako je 'mliječno' moguće je da u motor prodire rashladna tekućina. Ako niste sigurni koliko često trebate mijenjati ulje u motoru, savjetujte se sa svojim serviserom. Ako automobil ima spomenuti monitoring, vizualna provjera ulja nije potrebna prečesto.