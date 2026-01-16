Nakon izlaska Netflixova making of dokumentarca, fanovi su u jednoj sceni ‘ulovili’ tab koji izgleda kao ChatGPT i odmah krenuli s optužbama da su autori koristili AI za scenarij.
Jesu li Stranger Things pisali uz ChatGPT? Viralni kadar zapalio internet, dokaza zasad nema
Drama je krenula nakon što se na društvenim mrežama proširio kadar iz dokumentarca ‘One Last Adventure: The Making of Stranger Things’, u kojem se na laptopu u pozadini navodno vidi otvoren ChatGPT dok braća Duffer rade na epizodi. To je odmah postalo "dokaz" za dio publike da je AI pomagao u pisanju finala, pogotovo jer je završnica serije već izazvala podijeljene reakcije. No, zasad nitko nije izašao s konkretnim dokazom što je točno bilo otvoreno i za što je služilo.
Redateljica dokumentarca Martina Radwan reagirala je prilično direktno. U intervjuu za The Hollywood Reporter i u izjavama koje prenose People i GamesRadar rekla je da ‘nitko zapravo nije dokazao’ da je ChatGPT bio otvoren, a i da je normalno imati takve alate pri ruci za brzo istraživanje, bez da to znači da netko ‘piše scenarij uz AI’. Dodala je i da joj je ‘srce slomljeno’ jer dio fanova sada pokušava rastaviti seriju na komadiće umjesto da gleda koliko je posla uloženo u završnu sezonu.
Netflix i braća Duffer zasad se nisu posebno očitovali o tome jesu li koristili ChatGPT, pa priča ostaje u sferi nagađanja. Euronews i drugi mediji koji su pratili viralni moment naglašavaju da je sve krenulo iz jedne kratke snimke i internet interpretacije, bez potvrde da je AI stvarno generirao dijaloge ili scene. U prijevodu, postoji ‘kadar’ i postoji rasprava, ali nema čvrstog dokaza da je AI pisao scenarije.
Sve ovo dolazi u trenutku kad je Hollywood posebno osjetljiv na AI. Ceh scenarista nakon štrajka ima jasnija pravila i vodič o umjetnoj inteligenciji, a osnovna ideja je da AI ne može biti tretiran kao autor i da se oko AI materijala i kredita moraju poštovati ugovorena pravila. Zato i ovakve optužbe lako eksplodiraju, čak i kad su bazirane na jednoj mutnoj slici iz backstagea.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+