Jesu li Stranger Things pisali uz ChatGPT? Viralni kadar zapalio internet, dokaza zasad nema

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Reddit

Nakon izlaska Netflixova making of dokumentarca, fanovi su u jednoj sceni ‘ulovili’ tab koji izgleda kao ChatGPT i odmah krenuli s optužbama da su autori koristili AI za scenarij.

Drama je krenula nakon što se na društvenim mrežama proširio kadar iz dokumentarca ‘One Last Adventure: The Making of Stranger Things’, u kojem se na laptopu u pozadini navodno vidi otvoren ChatGPT dok braća Duffer rade na epizodi. To je odmah postalo "dokaz" za dio publike da je AI pomagao u pisanju finala, pogotovo jer je završnica serije već izazvala podijeljene reakcije. No, zasad nitko nije izašao s konkretnim dokazom što je točno bilo otvoreno i za što je služilo.

Redateljica dokumentarca Martina Radwan reagirala je prilično direktno. U intervjuu za The Hollywood Reporter i u izjavama koje prenose People i GamesRadar rekla je da ‘nitko zapravo nije dokazao’ da je ChatGPT bio otvoren, a i da je normalno imati takve alate pri ruci za brzo istraživanje, bez da to znači da netko ‘piše scenarij uz AI’. Dodala je i da joj je ‘srce slomljeno’ jer dio fanova sada pokušava rastaviti seriju na komadiće umjesto da gleda koliko je posla uloženo u završnu sezonu.

Netflix i braća Duffer zasad se nisu posebno očitovali o tome jesu li koristili ChatGPT, pa priča ostaje u sferi nagađanja. Euronews i drugi mediji koji su pratili viralni moment naglašavaju da je sve krenulo iz jedne kratke snimke i internet interpretacije, bez potvrde da je AI stvarno generirao dijaloge ili scene. U prijevodu, postoji ‘kadar’ i postoji rasprava, ali nema čvrstog dokaza da je AI pisao scenarije.

Sve ovo dolazi u trenutku kad je Hollywood posebno osjetljiv na AI. Ceh scenarista nakon štrajka ima jasnija pravila i vodič o umjetnoj inteligenciji, a osnovna ideja je da AI ne može biti tretiran kao autor i da se oko AI materijala i kredita moraju poštovati ugovorena pravila. Zato i ovakve optužbe lako eksplodiraju, čak i kad su bazirane na jednoj mutnoj slici iz backstagea.

