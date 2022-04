Jezikoslovac Alerić pokrenuo Jezikomat: 'Svi uče hrvatski na društvenim mrežama'

Nije tajna da ponekad imamo jezične dvojbe, a već mjesec dana na Jezikomatu možemo saznati odgovore na naša pitanja o hrvatskom jeziku.

Prije mjesec dana naš poznati hrvatski jezikoslovac izv. prof. dr. sc. Marko Alerić pokrenuo je Jezikomat, digitalnu platformu koja ljude potiče na unaprjeđenje vještina vezanih uz služenje hrvatskim jezikom. Koliko je zanimanje građana za pravilnu uporabu hrvatskoga jezika, osvijestio je, među ostalim, zahvaljujući gostovanjima u medijima. Od 2006. godine na Radiju Sljeme ponedjeljkom sudjeluje u interaktivnoj emisiji Hrvatski naš svagdašnji, a posljednjih nekoliko godina isti dan o jezičnim temama govori i u emisiji Hrvatske televizije Dobro jutro, Hrvatska.

Na Instagramu i na Youtube kanalu Jezikomata možemo pronaći razna objašnjenja za naše jezične dvojbe, tipa 'Kako se izgovaraju naglasci' ili 'Jesu li duljina i dužina istoznačnice' ?

- Imam već dovoljno pratitelja da mogu vidjeti statistike pratitelja. Prate me gotovo sve dobne skupine i to podjednak broj, relativno najmanje su oni od 13 do 17 godina i +65 godina. Što znači da je Jezikomat projekt koji je jednako zanimljiv i mlađima i starijima - rekao nam je profesor Alerić kojem je ta statistika zanimljiva jer projekt može povezati sve dobne skupine s obzirom na to da nam jezik služi kao komunikacijsko sredstvo. Zanimljivo mu je i kako tek 15 posto muškaraca prati Jezikomat, ali ne brine se jer će pronaći način kako će zainteresirati i muškarce.

- Mlade se u sustavu formalnog obrazovanja malo provjerava odnosno njihovo govoreno i pisano izražavanje. Mislim da mlade to najviše muči i uvjeren sam da će ova promjena nastavnog plana i programa, odnosno njegovog kurikuluma koji daje više pozornosti vježbanju, uvježbavanju govorenja i pisanja donijeti dobre rezultate - rekao je Alerić te napomenuo da je u nekim drugim zemljama temeljno znati pravilno se pismeno izražavati. Isto tako smatra da jezikom ovladavamo ne samo slušajući ga, nego tako da ga i učimo no svakako se podrazumijeva da nas netko i ispravlja, jer uz poznavanje grešaka najbolje možemo napredovati u pravilnoj upotrebi stranog jezika.

Zadnji edukativni video profesor je objavio u ponedjeljak, a tema je ime grada Zagreba. Ako ne znate ili niste sigurni kako je Zagreb dobio ime možete pogledati video u kojem je Alerić sve detaljno objasnio.

- Htio sam omogućiti svima koji to žele, da na jednostavan način trajno napreduju u vještinama govorenja i pisanja. Posve sam svjestan toga da smo nakon završetka osnovnog i srednjeg školovanja u jezičnom napredovanju najčešće prepušteni sami sebi. Rijetko imamo priliku saznati u čemu griješimo, a u normativnim priručnicima nije se uvijek lako snaći, tj. pronaći odgovor na pitanja koja nas muče - rekao je Alerić te dodao kako je njehov projekt Jezikomat način da gramatika i pravopis postanu zanimljivi i lako dostupni-