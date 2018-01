Umro John Young, astronaut koji je u svemiru bio šest puta

Američki astronaut John Young, koji je prošetao mjesecom 1972. i čak prokrijumčario sendvič s govedinom u orbitu tijekom karijere koja ga je učinila jedinom osobom koja je letjela u tri svemirska programa NASA-e, umro je u dobi od 87 godina, rekli su u subotu dužnosnici.

Young, koji je letio u svemir šest puta, umro je u petak noću u svojem domu u Houstonu nakon komplikacija izazvanih upalom pluća, rekao je glasnogovornik Nacionalne aeronautičke i svemirske administracije (NASA) Allard Beutel u emailu.

We mourn the passing of astronaut John Young, who began his career with us in 1962, when he was selected from hundreds of young pilots for our second astronaut class. Spanning three generations of spaceflight, he went on to fly in space six times. More: https://t.co/R5eY8MIaG9 pic.twitter.com/pkOFt6zzpL