Johnson u rodu sa švicarskom mumijom: 'Jako sam uzbuđen'

Švicarska je ovih dana doznala da njihova najpoznatija mumija ima i dobro poznatog rođaka: britanskog ministra vanjskih poslova Borisa Johnsona.

Mumificirani ostaci pronađeni su 1975. tijekom obnove gotičke crkve Barfuesserkirche u Baselu, objavio je u četvrtak prirodoslovni muzej u tom gradu. Tijelo je kasnije identificirano i utvrđeno je da pripada Anni Catharini Bischoff, pastorovoj supruzi koja je umrla 1787., navodi se u priopćenju.

Uz pomoć povijesnih dokumenata, paleoantropoloških i DNA uzoraka istraživački tim došao je do iznenađujućeg otkrića. Muzej je otkrio da je kćer gospođe Bischoff, Anna Katharina Gernler, pra-pra-pra-pra-pra-pra-prabaka britanskog šefa diplomacije Borisa Johnsona.

Gospođa Bischoff živjela je od 1719 do 1787. Njeni ostaci sadržavaju visoke razine žive, koja se obično u ona doba pa sve do 19. stoljeća koristila za liječenje sifilisa. Dok je tretman živom obično završavao smrću pacijenta, kod gospođe Bischoff pomogao je očuvanju njezina tijela.

Britanski šef diplomacije Johnson kazao je da je sretan zbog otkrića obiteljskih veza.

"Vrlo sam uzbuđen zbog vijesti o mojoj pokojnoj pra-pra-prabaki, pioniru brige o seksualnom zdravlju", napisao je Johnson na Twitter računu. "Vrlo sam ponosan", dodao je.

