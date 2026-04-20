Tim Cook odlazi s čela Applea

Na njegovo mjesto dolazi John Ternus, viši potpredsjednik za hardversko inženjerstvo, koji će dužnost glavnog izvršnog direktora preuzeti 1. rujna. Cook će do tada ostati na čelu kompanije kako bi osigurao nesmetan prijelaz, nakon čega će preuzeti ulogu izvršnog predsjednika upravnog odbora.

- Bila je najveća privilegija u mom životu biti direktor Applea i imati povjerenje voditi ovako izvanrednu kompaniju - poručio je Cook u priopćenju, prenosi CNN.

Promjena na čelu dolazi u razdoblju kada je Apple već prošao niz kadrovskih promjena krajem 2025. godine, uključujući odlazak čelnika za umjetnu inteligenciju, voditelja javnih politika i jednog od vodećih dizajnera.

Cook je preuzeo vodstvo Applea 2011. godine, nakon što je obnašao funkciju operativnog direktora, te je kompaniju usmjerio izvan njezinih ključnih proizvoda poput Maca, iPoda i iPhonea. Pod njegovim vodstvom Apple se proširio na nova područja poput zabave, zdravlja i nosivih uređaja.

Tvrtku je vodio i kroz globalne izazove poput pandemije bolesti COVID-19 te trgovinskih napetosti između Sjedinjenih Američkih Država i Kine tijekom mandata američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Iako je Steve Jobs predstavio iPhone, upravo je Cook taj uređaj pretvorio u platformu za razvoj drugih uspješnih proizvoda poput Apple Watcha, AirPodsa i usluge Apple TV+. Uspjeh tih proizvoda uvelike je vezan uz činjenicu da je iPhone i dalje jedan od najpopularnijih pametnih telefona na svijetu.

Strategija širenja pokazala se uspješnom pa je segment usluga danas drugi najveći izvor prihoda kompanije, odmah iza iPhonea, dok se Apple Watch često ističe kao uređaj koji može spasiti život. Cook je još 2019. izjavio kako vjeruje da će najveći doprinos Applea čovječanstvu biti upravo u području zdravlja.

S druge strane, noviji pokušaji ulaska u područja poput virtualne stvarnosti i umjetne inteligencije nisu postigli isti uspjeh. Skupi uređaj Vision Pro i dalje je proizvod za usku skupinu korisnika, dok je kompanija ove godine odgodila veliku nadogradnju glasovne asistentice Siri, koja bi je približila konkurentima poput ChatGPT-a i Googleova Geminija.

Cook će ostati zapamćen i po upravljanju odnosima s administracijom Donalda Trumpa tijekom oba mandata, uključujući obećanje o ulaganjima od 600 milijardi dolara u širenje poslovanja u Sjedinjenim Američkim Državama. Tijekom pandemije bio je među prvim čelnicima velikih kompanija koji su donijeli odluku o zatvaranju maloprodajnih trgovina diljem svijeta.

Njegov nasljednik John Ternus u Appleu radi od 2001. godine, kada se pridružio timu za dizajn proizvoda. Napredovao je kroz kompaniju do pozicije potpredsjednika za hardversko inženjerstvo 2013., a potom i višeg potpredsjednika 2021. godine. Sudjelovao je u razvoju proizvoda poput iPada i AirPodsa, a nedavno je predvodio i lansiranje MacBooka Neo, prvog Appleova pristupačnijeg prijenosnog računala.

- Počašćen sam što preuzimam ovu ulogu i obećavam da ću voditi kompaniju u skladu s vrijednostima i vizijom koje su je oblikovale gotovo pola stoljeća - poručio je Ternus.