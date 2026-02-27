Jokerov ples u muzeju: Nova LEGO Batman igra oživjela je kultnu scenu i oduševila fanove

U novom promotivnom videu prikazana je scena koju će svaki obožavatelj Batmana odmah prepoznati: Jokerovo preuzimanje muzeja u Gotham Cityju. Riječ je o vjernoj LEGO rekreaciji legendarne sekvence iz filma Batman Tima Burtona iz 1989. godine, u kojoj Joker, kojeg je tada maestralno utjelovio Jack Nicholson, sa svojom bandom uništava umjetnička djela plešući uz glazbu Princea. U videu vidimo LEGO Jokera i njegove pristaše kako na komičan i kaotičan način uništavaju izloške, šaraju po slikama i plešu po galeriji, što je izazvalo oduševljenje i val nostalgije među pratiteljima.

"U ovom novom filmskom isječku, LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight rekreira kultnu sekvencu viđenu u filmu Batman (1989) u kojoj Joker preuzima muzej Gotham Cityja. Izgradite nasljeđe kada igra izađe 29. svibnja!", stoji u opisu objave, potvrđujući datum izlaska koji fanovi s nestrpljenjem iščekuju.

Reakcije fanova ne jenjavaju

Objava je odmah privukla ogromnu pažnju, a reakcije publike bile su izrazito pozitivne, pri čemu su mnogi istaknuli koliko ih je video oduševio. "Mislim da sam zadnji put bio ovako uzbuđen zbog igre za Cyberpunk", napisao je jedan korisnik, dok je drugi pojasnio koncept nadolazeće igre: "Legacy of the Dark Knight doslovno je prepričavanje cijele Batmanove priče do određene točke, ali koriste cjelokupnu povijest lika (stripove, filmove, TV serije, druge videoigre itd.) kao inspiraciju za tu priču. U osnovi, to je jedna velika proslava Batmana". Čini se kako će nova LEGO avantura ponuditi dublji i autentičniji pogled na svijet Gotham Cityja, spajajući prepoznatljivi humor s poštovanjem prema bogatoj povijesti Viteza tame.

Ovaj kratki, ali efektni video poslužio je kao savršena najava i podsjetnik zašto su LEGO igre s temom superjunaka toliko popularne. Spojem nostalgije, akcije i humora, LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight već se sada pozicionirao kao jedan od naslova koje će se ovog proljeća s najvećim nestrpljenjem iščekivati.