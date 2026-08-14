Obavijesti

Tech

Komentari 0
NOVO IME NA AUTO TRŽNICI

Još jedna kineska marka nam stiže: iCAUR dolazi sa SUV-om

Piše Autostart,
Čitanje članka: < 1 min
Još jedna kineska marka nam stiže: iCAUR dolazi sa SUV-om
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Auto Benussi postao je službeni uvoznik kineskog brenda iCAUR za Hrvatsku i Sloveniju. Prvi model bit će gotovo pet metara dug SUV V27 s električnim pogonom i benzinskim motorom koji služi kao generator

Admiral

Hrvatsko tržište automobila do kraja godine trebalo bi dobiti još jednu kinesku marku. Auto Benussi objavio je da će u Hrvatskoj i Sloveniji zastupati iCAUR, marku koja posluje unutar kineske grupacije Chery i fokusirana je na elektrificirane SUV modele prepoznatljivog, uglatog dizajna.

Pročitajte više na Autostartu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Apple šalje upozorenja o špijunskim napadima: Ako ga dobijete, može biti ozbiljno...
BUDITE NA OPREZU

Apple šalje upozorenja o špijunskim napadima: Ako ga dobijete, može biti ozbiljno...

Apple je poslao nova upozorenja korisnicima u 110 zemalja zbog sumnje na špijunski softver, a poruka je jasna: napad je ozbiljan i treba odmah reagirati
Test Lynk & Co 01 More: 'Premium' plug-in hibrid s 276 KS za manje od 40.000 eura
KOMPAKTNI SUV

Test Lynk & Co 01 More: 'Premium' plug-in hibrid s 276 KS za manje od 40.000 eura

S 276 KS, vrlo bogatom opremom i stvarnim električnim dosegom do 80 kilometara u gradu nudi mnogo, no kao i svaki plug-in hibrid pokazuje sasvim drugo lice kada se baterija isprazni
Apple je proglasio iPhone X zastarjelim, evo što to znači
JESTE LI JOŠ NA IPHONE X?

Apple je proglasio iPhone X zastarjelim, evo što to znači

Kraj jedne ere! Apple je iPhone X proglasio zastarjelim, pa službenih popravaka više nema, a legendarni model ostaje samo uspomena

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026