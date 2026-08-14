Auto Benussi postao je službeni uvoznik kineskog brenda iCAUR za Hrvatsku i Sloveniju. Prvi model bit će gotovo pet metara dug SUV V27 s električnim pogonom i benzinskim motorom koji služi kao generator
NOVO IME NA AUTO TRŽNICI
Još jedna kineska marka nam stiže: iCAUR dolazi sa SUV-om
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Hrvatsko tržište automobila do kraja godine trebalo bi dobiti još jednu kinesku marku. Auto Benussi objavio je da će u Hrvatskoj i Sloveniji zastupati iCAUR, marku koja posluje unutar kineske grupacije Chery i fokusirana je na elektrificirane SUV modele prepoznatljivog, uglatog dizajna.
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