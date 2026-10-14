Još jedna kineska marka u Europi: Avatr kreće s atraktivnim karavanom

Europsko tržište automobila sljedeće godine dobit će još jednog kineskog proizvođača. Avatr, premium marka iza koje stoje automobilski div Changan i proizvođač baterija CATL, na salonu automobila u Parizu službeno je potvrdio početak europske prodaje 2027. godine. Prva tržišta bit će Norveška i Španjolska, a tijekom sljedeće tri godine planirano je predstavljanje ukupno šest modela. Zanimljivo, kineska marka svoj europski pohod neće započeti samo SUV-ovima, nego I vrlo atraktivnim sportskim karavanom.



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