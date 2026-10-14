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SPAS OD KINEZA
Mate Rimac sada ima recept za spas europske autoindustrije
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Mate Rimac, čovjek koji je izgradio reputaciju na električnim hiperautomobilima i naprednoj tehnologiji, smatra da europska automobilska industrija spas ne bi trebala tražiti u još većim zaslonima i snažnijim punjačima. Upravo suprotno. Dok proizvođači strahuju od sve snažnije kineske konkurencije, prvi čovjek Bugatti Rimca predlaže povratak onome po čemu su europski automobili desetljećima bili posebni.
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