Još jednom 'Bolje obrazovanje, bolja Hrvatska' dovodi najbolje

Poštovanje i vrednovanje djece ne bi smjelo ovisiti o njihovim postignućima. Njihovo dostojanstvo je osnovno ljudsko pravo. Stoga bi se škole morale fokusirati na jačanje njihovih osobnosti i identiteta, riječi su nagrađivanog finskog nastavnika i inovatora u edukaciji Jukke Sinnemäkkija.

O tome kako je u vlastitom razredu pobijedio pasivnost i nezainteresiranost među djecom, Sinnemäkki će predavati 15. studenog u Zagrebu, na jubilarnoj petoj konferenciji “Bolje obrazovanje, bolja Hrvatska”, u organizaciji 24sata. Konferencija je posvećena unapređenju obrazovanja u Hrvatskoj i jedina je obrazovna konferencija koja već godinama otvara najvažnija pitanja hrvatskog obrazovnog sustava te jedina sustavna kampanja za bolje obrazovanje.

Foto: 24sata.hr Brend 24sata već se pet godina, odnosno čak 1838 dana, bori za bolje obrazovanje u Hrvatskoj. Svakodnevno pratimo i obrađujemo najvažnije, najbolnije, ali i najsvjetlije teme u području koje oblikuje ne samo cijelo naše društvo, nego i našu budućnost.

Ovogodišnje peto, slavljeničko izdanje konferencije održat će se u Kongresnoj dvorani Zagrebačkog velesajma, za vrijeme trajanja Interlibera, vodećeg međunarodnog sajma knjiga na ovim prostorima.

Kao i prethodnih godina, konferencija će ugostiti brojna zvučna imena iz obrazovnog sustava - resornu ministricu Blaženku Divjak, nastavnike poput inovativnog profesora geografije Dejana Nemčića, ali i neke od najboljih hrvatskih učenika koji su na brojnim natjecanjima osvojili mnoge vrijedne nagrade.

Kroz našu kampanju “Cool je biti pametan” promoviramo važnost znanja i obrazovanja te neke od naših najboljih učenika, a upravo su nagrađivani učenici nositelji te kampanje.

Foto: 24sata.hr U pet godina kroz projekt “Bolje obrazovanje, bolja Hrvatska” predstavili smo više od 800 nastavnika, predavača, projekata i učenika te objavili više od 400 priča o malim genijalcima i profesorima koji ruše barijere.

Ove godine, među najzvučnijim imenima konferencije, ističe se Jukka Sinnemäkki, finski nagrađivani učitelj koji je osvojio globalnu nagradu za najboljeg učitelja zahvaljujući svojem predanom i inovativnom načinu rada u osnovnoj Kršćanskoj školi u gradu Jyväskylä na zapadu Finske. U radu sa svojim učenicima odbacio je klasično ex-katedra predavanje, gdje su, kako sam navodi, djeca pasivizirana. Umjesto toga, uveo im je koncept učionice u kojoj se sjedi na podu ili u ležaljkama, a prostor je ispunjen didaktičkim elementima, dok djeca gradivo usvajaju radeći zajednički, u svojem ritmu.

Foto: Janne Ylitalo A zašto je neophodno važno mijenjati način podučavanja i rada s djecom te hoćemo li to postići novostima koje donosi kurikularna reforma, pitat ćemo paneliste na prvom panelu “Reforma 2019.: Što smo htjeli, a što dobili?”. Kako najbolji učenici dolaze do svojih fantastičnih rezultata i na međunarodnoj razini te imaju li u tome podršku sustava, raspravljat ćemo u panelu “Znanje je IN: Cool je biti pametan”, a mladi nositelji kampanje, nagrađivani hrvatski učenici i studenti, na pozornici će nam otkriti tajne svojeg uspjeha.

Na pozornici će nam se pridružiti i znanstvenik Korado Korlević, inače voditelj Zvjezdarnice Višnjan, koja je ove godine pretekla NASA-u u praćenju i otkrivanju asteroida te se popela na zlatno prvo mjesto. Zato ne propustite obrazovnu konferenciju “Bolje obrazovanje, bolja Hrvatska”, jedinu sustavnu kampanju za poboljšanje i unapređenje obrazovanja u Hrvatskoj, na kojoj će publika imati interaktivnu ulogu.

