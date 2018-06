Još malo do 44. INA Delta Rallyja - utrka kreće sutra

Nastarije i najpopularnije automobilističko natjecanje u Hrvatskoj, INA Delta Rally započinje sutra, 8. lipnja, sa startom iza Upravne zgrade Ine u 16 sati. Utrka će se voziti po već tradicionalnim lokacijama oko Zagrebačkog Velesajma i po Sljemenu, a za prvi dan utrke, kao i lani, predviđena su dva brzinca u Dugom Selu.

- Ondje će gledateljima biti posebno atraktivan skok na Martin Bregu, a mnogo publike očekujemo i u Zagrebu gdje je uz pomoć Ine pripremljen bogat zabavni program - najavila je direktorica utrke, Mirjana Šimek Bilić.

Kao i proteklih godina, INA će prvog dana utrke osigurati zabavni program za gledatelje, poput uvijek atraktivnog driftanja, utrka oldtimera i neobičnih automobila.

INA Delta Rally od 2016. godine dio je FIA European Rally Trophyja, što znači da se vozi po istim pravilima kao i Prvenstvo Europe.

- Uvrštavanje utrke u viši rang natjecanja vozačima s najboljim rezultatima otvara se pristup Prvenstvu Europe te konačno i Svjetskom rally prvenstvu (WRC). Uz europske bodove, ovogodišnji INA Delta Rally već tradicionalno će se bodovati i za Rally prvenstvo Hrvatske i Otvoreno prvenstvo Zagreba.

