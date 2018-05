Još nam i to treba: Naučili pauka da skače na zapovijed

Znanstvenici su istraživali metode kojima određene vrste pauka predatora love svoj plijen tako što su jednog od njih uspješno izdresirali da skače na različite udaljenosti i visine.

Istraživanje su proveli znanstvenici Sveučilišta u Manchesteru, a riječ je o tehnološki najnaprednijoj studiji do sada, jer se tijekom eksperimentiranja koristilo 3D CT skeniranje te kamere visoke rezolucije za snimanje, monitoring i analiziranje ponašanja i kretanja pauka, piše EurekAlert.

Cilj istraživanja bio je dati odgovor na pitanje zašto je anatomija i ponašanje pauka skakača evoluiralo na način na koji je i iskoristiti nova saznanja o paucima za novu generaciju micro robota, koji su za postojeću inženjersku tehnologiju nezamislivi. Studija je nedavno objavljena u znanstvenom časopisu Nature.

Scientists at @OfficialUoM have trained Kim the spider to jump on demand. It's part of research which they say will help them build the next generation of minature robots #CapitalReports pic.twitter.com/umL60xlTup