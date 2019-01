Još veća cenzura na internetu, kineska vlada zabranila i Bing

Microsoftova tražilica Bing navodno je najnovija žrtva zabrane zapadnjačkih internetskih platformi u Kini, prenose u četvrtak zapadni mediji.

Internetska stranica Bing više nije dostupna u Kini, uz rame Googlu, Twitteru, Youtubeu, Facebooku, WhatsAppu i drugima, a koji su zaključani iza takozvanog kineskog Velikog Vatrozida (Great Firewall).

