Rekordno vozilo je bliže ležećem triciklu s oplatom nego automobilu. Karoserija je izrađena od ugljičnih vlakana, masa je izuzetno mala...
NEVJEROJATNO
KAE OVO, FRENDE Ovaj 'auto' troši 0,11 litara na 100 km!
Dok se automobilska industrija gotovo opsesivno bavi baterijama, softverom i električnim pogonima, skupina američkih studenata podsjetila je da motor s unutarnjim izgaranjem još uvijek može izvesti nevjerojatne stvari. Naravno, uz jednu veliku napomenu, vozilo mora biti ekstremno lagano, aerodinamično, sporo, neudobno i toliko specijalizirano da ga je teško nazvati automobilom u klasičnom smislu. Upravo takvo vozilo je napravio tim sveučilišta Brigham Young University (BYU) iz Utaha, piše Autostart.
