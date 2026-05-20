P7+ je fastback velikog formata, dug 507 cm, a X9 veliki električni monovolumen sa sedam sjedala od čak 532 centimetra
NOVI 'KINEZI' NA NAŠIM CESTAMA
U Hrvatsku stigli XPeng P7+ i X9, kineski električni auti koje zovu ubojicama premiuma
Kineski električni automobili odavno više nisu egzotika, ali XPeng P7+ pokazuje koliko se brzo promijenila i njihova percepcija. Ovo više nije jeftinija alternativa europskim modelima, nego automobil koji otvoreno ulazi u premium prostor, s velikim dimenzijama, ozbiljnom tehnologijom, vrlo brzim punjenjem i cijenom koja ga odmah postavlja među najzanimljivije električne novitete na hrvatskom tržištu, piše Autostart.
