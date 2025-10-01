Obavijesti

PORSCHE CAYENNE

Kakav kič: Pogledajte novi Porsche. Svijetli kao Betlehem

Piše Filip Sulimanec,
Foto: Porsche

Uskoro dolazi predstavljanje električnog Porschea, Cayenne. Njemački automobilski gigant objavio je fotografije interijera novog električnog auta/auta budućnosti.

Cayenne Electric pretvara unutrašnjost u doživljajni prostor, spajajući Porscheov sportski DNK s digitalnim inovacijama. U njegovom je središtu novi Flow Display – najveći zaslon ikada ugrađen u Porsche. Nove značajke udobnosti poput električno podesivih stražnjih sjedala, grijanja površina i Mood Modea značajno unapređuju iskustvo vožnje. Istovremeno, znatno širi izbor boja, materijala i detalja otvara gotovo neograničene mogućnosti personalizacije.

Foto: Porsche

 - Naš je cilj bio spojiti suštinske karakteristike Cayennea i novorazvijenih zaslonskih površina sa značajkama novog ‘Porsche Digital Interactiona’ u harmoničan cjeloviti paket. Inovativan, vizionarski i pomno promišljen do najsitnijeg detalja - rekao je Markus Auerbach, direktor dizajna interijera u Style Porscheu.

Foto: Porsche

AI asistent

Širok raspon funkcija za streaming i igranje podiže digitalno iskustvo Cayenne Electrica na novu razinu. Još jedan istaknuti element je glasovni asistent pokretan umjetnom inteligencijom. Pouzdano razumije složene upute, kao i spontane dodatne upite, bez potrebe za ponovnim izgovaranjem aktivacijske riječi.

MAJKO MILA ČUVAAAJ! Kinezi imaju bizarno rješenje za požar na EV autima: Bateriju koja se katapultira?!
ČUVAAAJ! Kinezi imaju bizarno rješenje za požar na EV autima: Bateriju koja se katapultira?!

Voice Pilot kontrolira funkcije udobnosti poput klime, grijanja sjedala, ambijentalnog osvjetljenja i Mood Modea jednostavnim glasovnim naredbama. Također prepoznaje adrese, zanimljiva mjesta i prometne informacije na prirodnom jeziku te može na zahtjev direktno reproducirati medijske sadržaje poput streaming servisa ili radijskih stanica.

Foto: Porsche

Uz novi Porsche Digital Key, pametni telefoni i pametni satovi mogu se koristiti kao ključevi automobila. Zahvaljujući Ultra Wideband (UWB) tehnologiji, Cayenne Electric prepoznaje mobilni uređaj i automatski zaključava ili otključava automobil kada se uređaj približava ili udaljava. Porsche Digital Key može se sigurno pohraniti u aplikaciju Wallet i podijeliti s do sedam dodatnih korisnika.

