Kakav šok: Odlaze na PornHub, ali tamo ne žele gledati porniće

Svima je prilično jasno kakav sadržaj se očekuje na PornHubu, međutim ovaj najveći pornografski servis mnogi sada koriste kako bi gledali piratske kopije popularnih naslova poput Disneyjevog crtića Zootropola ili slavnog mjuzikla Hamilton, prenosi Quartz.

Dok se YouTube s jedne strane dugo bori s uklanjanjem pornografije, PornHub se sada bori s uklanjanjem sadržaja koji je sasvim korektno gledati bilo gdje, međutim radi se o piratskom materijalu. Netko je tako postavio i prvi čin nagrađivanog mjuzikla, koji je imao i Pornhubu primjeren naziv.

Somebody posted the entire first act of Hamilton, with original broadway cast, to PornHub



with the title REVOLUTIONARY TWINKS HAVE HISTORICAL FUN



because every day, we drift further from God’s light pic.twitter.com/5324sUXflz — Elizabeth Sampat (@twoscooters) December 26, 2017

No, među pornografijom se našla i romantična komedija Moja ljubavna priča (The Big Sick), što je uočio i autor, komičar Kumail Nanjiani. On je na Twitteru tako svima koji nemaju Amazon Prime kao 'božićni dar' postao link s PornHuba, koji je ovdje brzo reagirao i uklonio taj naslov.

Oh no. Oh. Oh no. I didn’t mean it should be removed! Enjoy your Christmas! You’ve brought joy to so many people! You deserve this break! https://t.co/66VrTD5l32 — Kumail Nanjiani (@kumailn) December 25, 2017

Među hitovima koji se mogu pronaći na PornHubu je Povratak u budućnost, Auti 2, Emoji, Zootropola, ali ipak ih nije pametno gledati s djecom jer su, usprkos obiteljskom sadržaju, filmovi okruženi pornografskim oglasima.