Kako je uopće nastalo .com?

U proljeće 1985. godine internet nije bio globalna mreža koja prožima svaki aspekt naših života, već opskurni akademski i vojni eksperiment. Nije bilo internetskih preglednika, tražilica ni društvenih mreža, samo šačica istraživača koja je razmjenjivala podatke preko nespretnih i sporih veza. U takvom okruženju, 15. ožujka, mala računalna tvrtka iz Cambridgea u Massachusettsu učinila je nešto što je u tom trenutku bilo tek administrativni korak, ali se s vremenom pokazalo kao povijesni trenutak. Toga dana, bez velike pompe, registrirana je domena symbolics.com, prva komercijalna .com domena na svijetu i tihi vjesnik digitalne revolucije koja će uslijediti.

Pioniri Lisp strojeva i neočekivana slava

Iza prve domene nije stajao marketinški div ili tehnološki vizionar koji je predvidio budućnost, već tvrtka Symbolics, Inc. Osnovana 1980. godine od strane stručnjaka s prestižnog MIT-ovog Laboratorija za umjetnu inteligenciju (MIT AI Lab), Symbolics je bio predvodnik u proizvodnji takozvanih Lisp strojeva. Radilo se o iznimno naprednim, ali i skupim računalima specijaliziranim za pokretanje softvera napisanog u programskom jeziku Lisp, koji je u to doba bio temelj za istraživanje i razvoj umjetne inteligencije. Njihova računala, poput serije 3600, bila su cijenjena u znanstvenim krugovima i smatrala su se najboljom platformom za AI aplikacije.

Registracija domene symbolics.com nije bila dio velike poslovne strategije niti pokušaj digitalnog osvajanja teritorija. Bio je to čisto utilitaran potez, način da tvrtka uspostavi svoju digitalnu prisutnost u vrijeme kada je to bilo sve samo ne jednostavno. Njihov primarni cilj bio je olakšati komunikaciju unutar ARPANET-a, mreže koja je prethodila internetu, a ne stvoriti globalno prepoznatljiv brend. Nisu ni slutili da će taj jednostavan čin postati nulta točka komercijalizacije interneta.

Registracija u doba prije interneta kakvog poznajemo

Današnji proces registracije domene, koji traje nekoliko minuta i obavlja se s par klikova mišem, bio je nezamisliv 1985. godine. U to vrijeme nije postojao GoDaddy ili stotine drugih registara. Postupak je bio u potpunosti ručni i birokratski. Zahtjev se morao ispuniti na papirnatom obrascu i poslati poštom ili faksom Mrežnom informacijskom centru (NIC) pri Institutu za istraživanje Stanford (SRI). Taj je institut upravljao dodjelom domena u ime Agencije za napredne obrambene istraživačke projekte (DARPA), koja je financirala razvoj mreže.

Nakon slanja zahtjeva, slijedilo je čekanje koje je moglo potrajati danima, pa i tjednima, bez ikakve garancije da će registracija biti odobrena. Cijeli sustav bio je besplatan; prva naknada za registraciju domena uvedena je tek desetljeće kasnije, 1995. godine, i iznosila je sto dolara za dvije godine. Unatoč kompliciranom procesu, Symbolics je uspio biti prvi. U istoj godini registrirano je tek pet drugih .com domena, među kojima su bile one tvrtki kao što su BBN Technologies (bbn.com) i Digital Equipment Corporation (dec.com).

Zaboravljeni artefakt i novo rođenje

Kako je komercijalni bum umjetne inteligencije pokrenuo Symbolics osamdesetih, tako ga je "AI zima" krajem desetljeća, zajedno s pojavom jeftinijih i svestranijih osobnih računala, gurnula prema propasti. Njihovi moćni, ali specijalizirani strojevi postali su preskupi i zastarjeli. Tvrtka je početkom devedesetih zapala u financijske probleme i 1996. godine proglasila bankrot. Poput mnogih ranih tehnoloških pionira, Symbolics je nestao s tržišta, ali njegova digitalna ostavština, domena symbolics.com, ostala je tiho postojati na mreži kao zaboravljeni relikt.

Godine 2009. tu je povijesnu vrijednost prepoznao Aron Meystedt, investitor i osnivač tvrtke XF.com Investments (danas Napkin.com). Meystedt je stupio u kontakt s tadašnjim vlasnicima i kupio domenu, ali ne s ciljem preprodaje ili zarade od oglašavanja. Njegova namjera bila je sačuvati je kao prvi digitalni artefakt, spomenik ranoj povijesti interneta.

"U poslu s domenama sam preko 20 godina i od početka sam znao da je Symbolics.com nešto posebno... prva registrirana domena. Oduvijek su me privlačili rijetki, unikatni predmeti koji se ne mogu replicirati. Igrom slučaja, kontaktirao sam ih istog dana kada je Symbolics Computer Corporation po prvi put bio otvoren za prodaju. Počašćen sam što sam trenutni čuvar ovog dijela internetske povijesti... originalne digitalne imovine."

Od alata do digitalne nekretnine

Danas je adresa symbolics.com pretvorena u svojevrsni online muzej koji posjetitelje vodi kroz ključne trenutke razvoja interneta. Stranica, koja i dalje privlači desetke tisuća znatiželjnika godišnje, nudi pregled povijesti i vremensku crtu prvih registriranih domena. U duhu vremena, stranica čak nudi i alat temeljen na umjetnoj inteligenciji za procjenu kvalitete naziva domena, povezujući tako svoju povijesnu ulogu s najnovijom tehnologijom. Priča o symbolics.com najbolje ilustrira koliko se percepcija vrijednosti domene promijenila. Godine 1985. domena je bila tek funkcionalni alat, poput broja telefona ili faksa. Danas se domene smatraju digitalnim nekretninama, a najpoželjnije se prodaju za milijunske iznose. Ipak, ona prva, ona koja je sve započela, nije registrirana zbog marketinga, već iz praktične potrebe tvrtke koja više ne postoji, a sačuvao ju je entuzijast koji je vjerovao da njezinu priču vrijedi spasiti od zaborava.