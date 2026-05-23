ČUDOVIŠTE IZ MUZEJA Fosil koji je bio zaboravljen zapravo je jedan od najstrašnijih predatora

Pretpovijesni predator koji bi mogao parirati i najstrašnijem divu od svih, Tyrannosaurusu rexu, upravo je otkriven kako se skriva, napola zaboravljen, u muzejskoj zbirci. Nije pronađen u zabačenoj pustinji, već u ladicama institucije, gdje su njegovi fosili desetljećima nosili pogrešno ime. Riječ je o novoj, masivnoj vrsti mosasaura, morskog gmaza koji je vladao drevnim morima prije 80 milijuna godina i koji je sada dobio ime dostojno svoje moći: Tylosaurus rex, piše Science Alert.

Otkriće u prašnjavim ladicama

Priča o ovom otkriću započinje ne na terenu, već u tihim hodnicima Američkog prirodoslovnog muzeja. Amelia Zietlow, tada doktorandica komparativne biologije, proučavala je fosil mosasaura iz muzejske zbirke koji je bio zaveden kao *Tylosaurus proriger*. Međutim, nešto joj se nije poklapalo. Njezino oštro oko uočilo je detalje koje su generacije prije nje previdjele.

Fosil pred njom bio je osjetno veći od tipičnih primjeraka vrste. Još važnije, imao je fino nazubljene zube, osobinu neuobičajenu za mosasaure, koja mu je omogućavala razoran, režući ugriz. Zietlow i njezini kolege znali su da se većina fosila vrste 'T. proriger' pronalazi u stijenama starim oko 84 milijuna godina na području današnjeg Kansasa.

No, ovaj i desetak sličnih fosila pohranjenih u drugim institucijama potjecali su pretežno iz sjevernog Teksasa i bili su četiri milijuna godina mlađi. Razlike su bile prevelike da bi se ignorirale. Usporedba s holotipom, odnosno oglednim primjerkom vrste 'T. proriger' koji se čuva na Harvardu više od 150 godina, potvrdila je njezine sumnje.

Gledala je u potpuno drugu životinju.

​- Očigledno je sve veće u Teksasu - izjavila je Zietlow, glavna autorica studije.

Istraživači su novoj vrsti dali ime Tylosaurus rex, što znači "kralj tilosaura". Bio je to vladar drevnog mora koje je nekoć prekrivalo unutrašnjost Sjeverne Amerike.

Svojom veličinom izazivao je strahopoštovanje; odrasli primjerci mogli su doseći duljinu do 13 metara, što je usporedivo s današnjim školskim autobusom. No, nije samo veličina činila ovog predatora zastrašujućim.

Imao je iznimno snažne čeljusti i vratne mišiće, što sugerira da je bio predator iznimne snage.

​- Osim što je bio golem, otprilike dvostruko duži od najvećih velikih bijelih psina, čini se da je T. rex bio mnogo opasnija životinja od ostalih mosasaura - rekao je dr. Ron Tykoski, koautor studije i kustos paleontologije kralježnjaka u Muzeju prirode i znanosti Perot u Dallasu.

Dokazi o njegovoj nasilnoj prirodi sačuvani su u kamenu.

Jedan primjerak iz zbirke muzeja Perot, nazvan "Crni vitez", ima slomljenu donju čeljust i nedostaje mu vrh njuške. Istraživači kažu da su takve ozljede mogle nastati samo u brutalnom sukobu s pripadnikom vlastite vrste. Holotip, ključni fosil na temelju kojeg je vrsta imenovana, također se nalazi u muzeju Perot.

Otkriven je još 1979. godine na jezeru Ray Hubbard blizu Dallasa, ali tek je sada, više od četiri desetljeća kasnije, dobio svoje pravo ime i mjesto u povijesti.

Novi pogled na drevne oceane

Ovo otkriće ima posljedice koje nadilaze samo imenovanje nove vrste. Cijelo istraživanje, objavljeno u časopisu Bulletin of the American Museum of Natural History potaknulo je preispitivanje evolucije mosasaura. Naime skup podataka koji se tradicionalno koristio za analizu odnosa među ovim morskim gmazovima ostao je gotovo nepromijenjen gotovo tri desetljeća.

Tim Amelie Zietlow sastavio je sveobuhvatno revidiranu bazu podataka, koja je otkrila nove evolucijske veze i pokazala da se dosadašnje spoznaje moraju temeljito revidirati.

​- Ovo otkriće nije samo imenovanje nove vrste. Ono naglašava potrebu da preispitamo dugogodišnje pretpostavke o evoluciji mosasaura i moderniziramo alate koje koristimo za proučavanje ovih ikoničnih morskih gmazova - objasnila je Zietlow.

Nakon ovog otkrića, istraživači su reklasificirali ukupno 12 primjeraka kao Tylosaurus rex. Među njima su i neki od najpoznatijih fosila mosasaura, poput primjerka "Bunker", otkrivenog 1911. i izloženog na Sveučilištu u Kansasu, te "Sophie", koja se nalazi u muzeju Yale Peabody.

Priča o T. rexu također ističe važnu ulogu amatera i građana-znanstvenika, budući da su mnoge od ovih ključnih fosila otkrili upravo lokalni lovci na fosile iz sjevernog Teksasa, čija je suradnja s muzejima omogućila da se ovi zaboravljeni divovi napokon predstave svijetu.

*uz korištenje AI-ja